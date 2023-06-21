Додаткові 6 мільярдів — Міноборони США рахувало вживану зброю за ціною нової

НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ

У Пентагоні оголосили, що виявили бухгалтерську похибку у розрахунках. Оскільки вартість озброєння, яке передавали Україні, була завищена, то за час повномасштабного вторгнення РФ, накопичилася різниця у 6,2 мільярдів доларів.

Реклама Читати продовження

Про це, зокрема, повідомив у своєму твіттері Міністр оборони України Олексій Резніков.

The Pentagon announced that after reassessing the cost of weapons and equipment provided to 🇺🇦, the difference was $6.2 billion over the past 2 years.

Thus, the Pentagon will have additional powers to provide additional security assistance to Ukraine.

Thanks @SecDef for your… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 21, 2023

«Пентагон оголосив, що після переоцінки вартості озброєння та обладнання, наданого Україні, різниця склала 6,2 мільярда доларів за останні 2 роки. Таким чином, Пентагон матиме додаткові повноваження щодо надання Україні додаткової безпекової допомоги. Дякую Ллойду Остіну за вашу підтримку! Спасибі всьому американському народу!», — йдеться у дописі.

Як пояснила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх, військові служби використовували в розрахунках вартість заміни поставленого зі складів в Україну озброєння, а не його балансову вартість. Раніше заявляли, що різниця склала близько трьох мільярдів доларів, але додаткова перевірка показала, що помилка сягнула 3,6 мільярдів у поточному фінансовому році та $2,6 — у 2022-му.

«Ці помилки оцінки жодним чином не обмежують чи обмежують розмір будь-якого з наших КПК або не впливають на надання підтримки Україні, і хоча Міністерство оборони -- хоча Міністерство оборони зберігає повноваження використовувати відібрані КПК, це не має жодного відношення до призначеного USAI або фінансування поповнення КПК України, затверджене Конгресом», — зазначила Сабріна Сінгх.

►Читайте також: США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16: хто, скільки, та коли?