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США замовлять ракети AMRAAM на $1,1 мільярда, частина з них дістанеться Україні

Американське Міноборони уклало відповідний договір із  компанією Raytheon Missiles and Defense. Йдеться про замовлення ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM на 1,1 мільярда доларів.

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Пентагон
Пентагон © Vesti.ua
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це повідомили у пресрелізі Пентагону. 

«Компанія Raytheon Missiles and Defence, Тусон, штат Арізона, отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 1 151 111 454 доларів США на виробництво лоту 37 удосконаленої ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності (AMRAAM)», — пише американське оборонне відомство.

Удосконалена ракета повітря-повітря AIM-120B або AMRAAM
Удосконалена ракета повітря-повітря AIM-120B або AMRAAM ASSOCIATED PRESS - MARK FARMER
Зазначають, що завершення робіт з виготовлення цих ракет очікують до 31 січня 2027 року. У переліку країн для яких вони призначені є й Україна. Окрім того, контракт також передбачає незасекречені закордонні військові поставки до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії. Загалом, це складе близько 39% від загальної вартості замовлення.

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