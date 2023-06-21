США замовлять ракети AMRAAM на $1,1 мільярда, частина з них дістанеться Україні
Американське Міноборони уклало відповідний договір із компанією Raytheon Missiles and Defense. Йдеться про замовлення ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM на 1,1 мільярда доларів.
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Про це повідомили у пресрелізі Пентагону.
«Компанія Raytheon Missiles and Defence, Тусон, штат Арізона, отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 1 151 111 454 доларів США на виробництво лоту 37 удосконаленої ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності (AMRAAM)», — пише американське оборонне відомство.
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