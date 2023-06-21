У Лондоні стартувала велика міжнародна конференція з відновлення України
До цієї конференції долучилися представники влади понад 60-ти держав. Окрім того, на заході представлені більш ніж чотири сотні компаній із 38 країн.
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У ході конференції, які відбуватиметься 21-22 червня, Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення, а також довгострокову стратегію рефомування й модернізації.
«Після Лугано міжнародне співтовариство пообіцяло надати значну надзвичайну допомогу, але необхідна ширша мобілізація державного та приватного секторів, щоб задовольнити масштаб потреб України у стабілізації та відновленні після нападів Росії. Україна вже виступила з ініціативами щодо просування вперед у відбудові відповідно до цих принципів і зобов’язань, незважаючи на обставини війни», — пишуть на сайті конференції.
Окрім того, зазначають, що конференція у Лондоні буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та відновлення від наслідків війни. Зокрема, обговорять заходи, що стосуються екстреної допомоги для невідкладних потреб та фінансування участі приватного сектора в процесі відновлення.