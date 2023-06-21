У Лондоні стартувала велика міжнародна конференція з відновлення України

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

До цієї конференції долучилися представники влади понад 60-ти держав. Окрім того, на заході представлені більш ніж чотири сотні компаній із 38 країн.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступає на відкритті Конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023 року.

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У ході конференції, які відбуватиметься 21-22 червня, Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення, а також довгострокову стратегію рефомування й модернізації.

Володимир Зеленський долучився до конференції онлайн REUTERS - LEAH MILLIS

Лондонська конференція вже третя з початку повномасштабного вторгнення РФ, після міжнародних зібрань в Лугано та Берліні.

«Після Лугано міжнародне співтовариство пообіцяло надати значну надзвичайну допомогу, але необхідна ширша мобілізація державного та приватного секторів, щоб задовольнити масштаб потреб України у стабілізації та відновленні після нападів Росії. Україна вже виступила з ініціативами щодо просування вперед у відбудові відповідно до цих принципів і зобов’язань, незважаючи на обставини війни», — пишуть на сайті конференції.

Окрім того, зазначають, що конференція у Лондоні буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та відновлення від наслідків війни. Зокрема, обговорять заходи, що стосуються екстреної допомоги для невідкладних потреб та фінансування участі приватного сектора в процесі відновлення.

Ріші Сунак разом із Джеймсом Клеверлі та Дмитром Кулебою via REUTERS - POOL

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Своєю чергою, українські посадовці мають презентувати низку проєктів, які, зокрема, стосуються трансформації економіки на сотні мільярдів доларів до «Prozorro для відбудови». На базі конференції у Лондоні відбудеться і «фінансовий Рамштайн».