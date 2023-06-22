Багаторічний план підтримки на мільярди. Політики і бізнес світу об’єднуються задля відновлення України

ПІДНЯТИ З РУЇН

Переконати уряди та інвесторів у тому, що потрібно вливати дев’ятизначні суми у країну, яка воює, — непросте завдання. А втім, саме з такою метою українська делегація попрямувала до Лондона. Там у середу, 21 червня, розпочалася дводенна конференція з відбудови. За останніми підрахунками Світового банку, ООН та Єврокомісії, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ. І з кожним днем бойових дій ця сума лише зростатиме.

Реклама Читати продовження

Європейський план Маршалла для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі виступає на Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © AP / Henry Nicholls

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі з трибуни конференції оголосив, що всі присутні зібралися в середу в Лондоні, бо вони поділяють впевненість у майбутньому України:

— Тут присутні понад тисяча керівників установ державного і приватного сектору, уряди, що представляють 61 державу, 33 міжнародні організації, понад 400 компаній і 130 організацій громадянського суспільства.

Слова Клеверлі задали тон заходу. Мільярди доларів додаткової фінансової допомоги на відновлення України пообіцяли одразу кілька провідних західних партнерів.

Ця допомога є життєво потрібною. Західні ЗМІ вже іменують відновлення України внаслідок російської агресії наймасштабнішим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. А втім, коштів на його реалізацію Київ має обмаль. За оцінками Брюсселя, до 2027 року сума загального дефіциту в українській податковій системі становитиме 110 мільярдів доларів. Майже половина від цієї цифри — потреби на швидке відновлення.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн виступає на відкритті першого дня Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © via REUTERS / POOL

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на особливій відповідальності Європейського Союзу перед Україною в довгостроковій перспективі й окреслила інвестиційні плани для країни:

— Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, вони бачать прапор Європи, що майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого союзу.

Фон дер Ляєн наголосила, що Україна надсилає потужне послання приватним інвесторам, прискорюючи програму реформ. «Ми хочемо поєднати українські реформи з європейськими інвестиціями», — зауважила вона, перш ніж підтвердити, що ЄС надасть Україні 50 мільярдів євро. Йдеться про 17 мільярдів безоплатних грантів. Решта суми — це кредити під низький відсоток.

Державний секретар США Ентоні Блінкен звертається до делегатів на відкритті першого дня Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © AP / Henry Nicholls

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна одержить 1,3 мільярда доларів фінансової допомоги. З цієї суми 520 мільйонів підуть на капітальний ремонт пошкодженої енергетичної мережі, ще 657 мільйонів доларів розраховані на модернізацію прикордонних переходів, портів, залізничних ліній та іншої критичної інфраструктури.

За словами Блінкена, загалом Сполучені Штати вже надали понад 20 мільярдів доларів допомоги на підтримку економіки та розвиток України. Для Вашингтона важливо, щоб усі ці зусилля допомогли країні стати частиною європейської родини.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступає з промовою на відкритті першого дня Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © via REUTERS / POOL

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував пакет підтримки, який складається з кредитних гарантій на суму 3 мільярди доларів протягом трьох років. Лондон також надасть додаткові 240 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну підтримку, ліквідацію наслідків стихійних лих, розмінування та енергетичні проєкти в Україні.

Та найголовніше — очільник британського уряду розповів про створення механізму страхування від воєнних збитків та руйнувань. За словами Ріші Сунака, саме це найчастіше зупиняє великий бізнес, коли йдеться про інвестування в Україну. Отже, Велика Британія виділить до 250 мільйонів фунтів на цю ініціативу.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна виступає на відкритті першого дня Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © via REUTERS / POOL

Францію на Конференції представила міністерка закордонних справ Катрін Колонна. За її словами, Париж надасть додаткові 40 мільйонів євро для фінансування екстреної реконструкції критичної інфраструктури та медичне обладнання.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок повідомила, що Берлін виділив додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу. «На все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто втік або нещодавно втратив домівку», — сказала вона.

Не пасе задніх і приватний сектор. Американська міжнародна інвестиційна компанія BlackRock та один з найбільших світових банків JPMorgan Chase співпрацюють із українським урядом задля створення нового фонду розвитку України — по суті, фонду реконструкції, який мав би використовувати початковий капітал для проєктів відновлення.

Ще до офіційного відкриття конференції президент Групи Всесвітнього банку Аджай Банга заявив, що понад чотири сотні компаній з 38 країн світу із загальним річним доходом, який перевищує 1,6 трильйона доларів США, підтвердили свої зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України. Йдеться про таких гігантів приватного сектору, як Virgin, Philips, Hyundai Engineering, Sanofi та Citi.

Нагальні потреби та «зелене» майбутнє

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (ліворуч) виступає під час пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі (праворуч) у перший день Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © AP / Kirsty Wigglesworth

Для швидкого відновлення протягом наступних 12 місяців Україна потребує 14,1 мільярда доларів США. Нині до цієї суми не вистачає 6,5 мільярда. Українська делегація прибула з амбітною метою переконати партнерів терміново допомогти зібрати ці кошти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду також розповів, що відновлюватися вже зараз нашим містам та селам допомагають майже 60 країн: «Наразі реалізуються або реалізовані 214 проєктів спільно з державами-партнерами або міжнародними організаціями».

Висловлюючи подяку за підтримку, Президент України Володимир Зеленський був відвертим: Києву також потрібні конкретні зобов’язання щодо проєктів, які допоможуть не лише відновитися, а й продовжити модернізацію.

Президент України Володимир Зеленський виступає по відеозв’язку на відкритті першого дня Конференції з відновлення України в Лондоні, Велика Британія, 21 червня 2023 р. © via REUTERS / POOL

У своєму відеозверенні Президент зробив акцент на «зеленій» трансформації економіки. «Кожен удар по наших енергообʼєктах та кожен прояв російського шантажу енергокризою завершують епоху домінування викопного палива та старих звичок в енергетиці, коли цілі регіони світу могли залежати від одного постачальника — такого, як Росія», — аргументував Зеленський.

За його словами, Україна може стати одним із ключових постачальників чистої електрики та «зеленого» водню для Європи: «Потенціал лише однієї цієї галузі — близько 400 мільярдів доларів».

Слідом за «зеленою» енергетикою український лідер згадав про «зелену» металургію та «зелені» добрива і нагадав, що Україна до того ж має значні поклади таких критичних для сучасної економіки ресурсів, як літій. Цей метал сріблясто-білого кольору використовується в літій-іонних акумуляторах, металургії, фарфоро-фаянсовій промисловості, ядерній енергетиці, медицині.

Україна намагається зібрати близько 40 мільярдів доларів на фінансування першої частини «зеленого плану Маршалла» для відновлення своєї економіки, зокрема на розвиток безвугільної сталеливарної промисловості. Про це напередодні конференції в коментарі агенції Ройтерз сказав високопоставлений український чиновник.

Росія заплатить

Український військовослужбовець фіксує руйнування будинку, внаслідок влучання російської ракети, Харків, Україна, 31 березня 2023 р. © AP / Andrii Marienko

Погляди учасників конференції зійшлися не лише у тому, що світові потрібно об'єднатися задля фінансування відбудови України. З головної трибуни раз за разом лунали твердження про те, що заплатити за руйнацію нашої держави має і Росія.

«Урешті-решт РФ має витратитися на відновлення України», — заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Цілком очевидно, що Росія має заплатити за руйнування України», — констатував британський прем'єр Ріші Сунак.

Наголосив на цьому й український прем'єр Денис Шмигаль.

Нагальним залишається питання заморожених російських активів та шляхів їхнього використання на відновлення зруйнованої критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, яким буде майбутнє 300 мільярдів доларів заблокованих резервів російського центробанку. Цього тижня до Сенату США було внесено двопартійний законопроєкт, який підтримує план використання цих грошей на реконструкцію України. Про це повідомляє видання «Політіко».

У Брюсселі все ще не можуть досягти консенсусу на тлі стурбованості деяких країн щодо законності такого кроку і створення небезпечного прецеденту. Європейські лідери мають обговорити це питання наcтупного тижня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на Конференції в Лондоні, що ЄС підготує пропозицію щодо використання цих активів до літньої перерви в середині липня.

Деякі європейські експерти вважають, що боротьба за російські гроші, які зберігаються за кордоном, може стати наступним великим викликом для України. Та навіть якщо врешті вдастся спрямувати їх на потреби відновлення України — план ЄС все ще недостатньо амбітний.

Старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Якоб Функ Кіркегор у коментарі виданню «Політіко» висловив думку, що реконструкція України та її темпи повністю залежатимуть від перебігу бойових дій. А втім, жоден з європейських прогнозів, який би містив масштабну відбудову, не предедбачає наближення України до членства у ЄС щонайменше в найближчі 10–12 років.

Виклики відбудови

«Що прозорішою є Україна, то потворніший вигляд матиме будь-яка корупційна модель у Росії», — ці слова прозвучали у зверненні Президента Володимира Зеленського до учасників конференції. За його словами, Україна досягла успіхів у протистоянні корупції ще до 24 лютого і ці процеси мають тривати.

Саме корупція на рівні з війною нині серед головних страхів пересічного українця. Дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine та за підтримки USAID провели опитування щодо очікувань та побоювань українців і представників бізнесу в процесах майбутньої відбудови.

Зазначається, що дослідження проводили на початку весни. У ньому не охоплені думки громадян після підриву Каховської ГЕС, що, за даними Кабміну, спричинило збитків на півтора мільярда доларів США для сільського господарства, інфраструктури, житла та витрати на відновлення самої гідроелектростанції.

Результати опитування щодо основних проблем України, на думку українців та бізнесу © RFI

Понад половина українців бояться, що після війни до України повернуться корупційні схеми. Таку думку висловили 73 відсотки опитаних. Це питання хвилює і 80% представників бізнесу, які взяли участь у дослідженні. Водночас страх, що почнеться розкрадання коштів через відсутність контролю, мають 68% громадян та 73% підприємців.

Цікавими виявилися настрої українців щодо повторення бойових дій після відбудови. Цим переймаються лише 45% опитаних, що все ще робить корупційні виклики більшою проблемою в очах суспільства, аніж ще одне повномасштабне вторгнення з-за кордону.