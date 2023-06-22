Понад 60% імпортованих компонентів зброї Росія отримує від американських компаній — «Ньюсвік»

в обхід санкцій

Кремль використовує лазівки в експортному контролі, купуючи через Китай та інші країни західні технології для виготовлення своєї зброї. Іноді йдеться навіть про побутові речі, деталі яких згодом росіяни використовують як запчастини для ракет.

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За даними журналістів «Ньюсвік», торік із березня до грудня Росія ввезла з різних країн компонентів для виготовлення військової техніки на суму понад 20,3 мільярда доларів. Понад 60% імпортованих компонентів російської зброї надходять від американських компаній.

Директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснює:

— РФ винахідлива з точки зору порушення всіх міжнародних законів або міжнародних заборон.

Згідно з даними з відкритих джерел, за 2022 рік, наприклад, Вірменія стала ключовим імпортером мікроелектроніки, збільшивши обсяги закупівлі на 515%. І 97% продукції, яка містить мікроелектроніку, було реекспортовано в Росію.

Валерій Рябих наводить такий приклад смертоносного реекспорту:

— Вірменія збільшила імпорт і реекспорт молоковідсмоктувачів, які потім Російська Федерація використовує не для вигодовування діточок, а навпаки, для вбивства цих діточок в Україні.

Своєю чергою, використання побутової електроніки для військової мети призводить до появи зброї непередбачуваної дії, зазначає експерт:

— Коли вони використовують такі загальновживані засоби у створенні зброї, звісно, вони отримують не високоточний результат. Це призводить до того, що частина цього озброєння не долітає до цілі, як ми бачили це в Кривому Розі, Вінниці, Дніпрі та інших містах України. Коли ракети потрапляють просто в житлові будинки. Нормальні країни застосовують ці надбання електроніки, щоб полегшити життя людей, зробити його більш комфортним, а РФ використовує всі ці засоби для того, щоб людей убивати.

Російська ракета влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, Україна,14 січня 2023 р. © AP / Evgeniy Maloletka

До 2008 року Росія активно використовувала можливості співпраці з країнами НАТО. Зараз, як пояснює Валерій Рябих, вільного доступу до воєнних напрацювань Заходу у РФ немає:

— Вона використовувала насамперед західні технологічні досягнення для того, щоб нарощувати свій військовий потенціал, який потім вона мала намір використати саме проти цих же країн НАТО.

Після анексії Криму та частини Донбасу 2014 року Росія почала менше співпрацювала із західними країнами, проте, як зазначає експерт, не настільки, як хотілося би.

Після початку повномасштабного вторгнення санкції проти РФ посилили. Передусім, зауважує Валерій Рябих, це торкнулося сфер, пов’язаних із військовою справою:

— І тут ми як суб’єкт, до якого РФ прикладає всі свої військові зусилля, змогли переконатися в тому, що Росія і досі зберігає велику частку західних складників у знаряддях убивства, які вона використовує для тероризування українського населення.

Аналізуючи уламки російських ракет, українські дослідники визначили, що в ракетах «Калібр» використано понад 45 іноземних компонентів, у «Кинджалах» — щонайменше 48, у балістичних ракетах «Іскандера» — не менше ніж 15, а в крилатих ракетах до цього комплексу — 32.

Валерій Рябих звертає увагу на суперечливість заяв і дій Москви:

— РФ проголошує Захід злом, із яким вона намагається боротися. При цьому вона сама користується всіма благами західної цивілізації, зокрема мікрочипами та іншими компонентами електроніки, без яких сучасної зброї не буває.

Ракетний комплекс «Іскандер» © AP

Експерт зазначає, що налагодити власне виробництво таких компонентів РФ наразі не може. Проте щоб отримувати потрібні компоненти для зброї, Кремль створив потужні схеми обходу санкцій і залучає до них союзників:

— Суть полягає в тому, аби приховати кінцевого споживача тієї чи іншої мікроелектроніки. Для цього вони використовують низку підставних структур, через які проганяють транзакції. Ми побачили ситуацію, коли в цих умовах деякі країни стали дуже потужними експортерами мікроелектроніки.

Щоби припинити використання західних наукових надбань для виробництва російської зброї, зазначає Валерій Рябих, потрібно обрізати не лише прямі шляхи постачання, але й всі обхідні можливості для цього:

— Зараз якраз поводиться ця робота. Я кажу про прогрес по 11 пакету санкцій від ЄС, який саме спрямований на те, щоб перекрити цей обхідний імпорт, який дозволяє Російській Федерації не лише зберігати темпи виробництва ракет, але й нарощувати їх.

Експерт звертає увагу на дані головного управління розвідки України, згідно з якими зараз РФ може виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, хоча 2021 року цей показник становив лише 15 одиниць:

— Бачимо, що попри всі санкції, які були запроваджені, Російська Федерація ще зберігає можливість виготовлення засобів вбивства людей в Україні, які в великому обсязі містять західні компоненти. І це проблема, на яку не може не реагувати весь світ. Тому що, зрештою, це загроза не лише Україні, а й усьому світові. І це пов'язано, зокрема, із ядерним шантажем.

Крилата ракета великої дальності «Калібр» AP

За словами директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих, повністю виключити можливість «чорного» імпорту з боку РФ майже не можливо:

— Але його можна суттєво обмежити. Обмежити настільки, щоб це реально вплинуло на здатність РФ виготовлювати ці засоби вбивства.

На думку експерта, деякі країни, які наразі залучені в схемах РФ, роблять це не через те, що підтримують війну Росії проти України, а задля економічної вигоди:

— Вони з радістю беруть участь у таких схемах, тому що офіційно до цього часу це не було заборонено. Тобто напряму не було пов'язано з санкціями. І от якраз цим процесам, на мою думку, і мають зараз перешкодити введенням одинадцятого пакету санкцій.

Знищена російська ракетна система «Панцир» © AP / Michael Shtekel

Після початку повномасштабного вторгнення Росія імпортувала товари з 18 країн Азії, Європи та Близького Сходу. Нарівні з Китаєм важливим каналом постачання для РФ стала Туреччина.