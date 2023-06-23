Без росіян та білорусів — ПАРЄ вимагає не допускати до Олімпіади представників РФ та РБ

ПОВНА ЗАБОРОНА

Із відповідним закликом Парламентська асамблея ради Європи звернулася до Міжнародного олімпійського комітету.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляють у пресрелізі на офіційному сайті ПАРЄ.

«Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і його спортивні органи залишити позицію, висловлену в 2022 році, і заборонити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх у 2022 році. Париж – і всі інші великі спортивні події – "поки триває загарбницька війна Росії"», — йдеться у тексті.

In a resolution, PACE has called on the International Olympic Committee to maintain its position and ban all Russian and Belarusian athletes from taking part in the #Paris2024 Olympics and Paralympics, and other major sporting events, "as long as the war of aggression continues". pic.twitter.com/YaxBUoDt3g — PACE (@PACE_News) June 22, 2023

На думку парламентарів, участь цих атлетів у змаганнях, за нинішніх умова, була б «немислимою» і це «безсумнівно було б використано як інструмент пропаганди». До того ж, це унеможливило участь у цих змаганнях інших спортсменів, зокрема українців.

Велосипедист проїжджає повз Олімпійський дім, штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету (МОК) AP - Laurent Gullieron

► Читайте також: МОК позбавив ліцензії міжнародну боксерську асоціацію ІВА

Разом з тим, варто зазначити, що голова МОК Томас Бах виступає за участь росіян та білорусів у змаганнях. Так, на початку травня він вкотре заявив, що комітет працює над тим, щоб вони повернулися до міжнародних турнірів, хай і під нейтральним прапором.

Це ж саме наприкінці березня цього року виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів. Що правда, йшлося про допуск спортсменів за виключенням тих, хто підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.