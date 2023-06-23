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Без росіян та білорусів — ПАРЄ вимагає не допускати до Олімпіади представників РФ та РБ

Із відповідним закликом Парламентська асамблея ради Європи звернулася до Міжнародного олімпійського комітету. 

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Олімпійські кільця встановлюють у Парижі, Франція, у четвер, 14 вересня 2017 року
Олімпійські кільця встановлюють у Парижі, Франція, у четвер, 14 вересня 2017 року AP - Michel Euler
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це повідомляють у пресрелізі на офіційному сайті ПАРЄ. 

«Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і його спортивні органи залишити позицію, висловлену в 2022 році, і заборонити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх у 2022 році. Париж – і всі інші великі спортивні події – "поки триває загарбницька війна Росії"», — йдеться у тексті.

На думку парламентарів, участь цих атлетів у змаганнях, за нинішніх умова, була б «немислимою» і це «безсумнівно було б використано як інструмент пропаганди». До того ж, це унеможливило участь у цих змаганнях інших спортсменів, зокрема українців.  

Велосипедист проїжджає повз Олімпійський дім, штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету (МОК)
Велосипедист проїжджає повз Олімпійський дім, штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету (МОК) AP - Laurent Gullieron

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Разом з тим, варто зазначити, що голова МОК Томас Бах виступає за участь росіян та білорусів у змаганнях. Так, на початку травня він вкотре заявив, що комітет працює над тим, щоб вони повернулися до міжнародних турнірів, хай і під нейтральним прапором. 

Це ж саме наприкінці березня цього року  виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів. Що правда, йшлося про допуск спортсменів за виключенням тих, хто підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.

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