Голова представництва Альянсу в Києві: Законне місце України в НАТО, але головне зараз — забезпечити її перемогу у війні

ЕКСКЛЮЗИВ

Україна доклала надзвичайних зусиль, щоб привести свої Збройні сили до стандартів НАТО, — каже голова представництва НАТО в Україні Карен Мактір. Про очікування від саміту Альянсу у Вільнюсі та сценарії підтримки Києва вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю українській редакції RFI.

Реклама Читати продовження

11:45 Карен Мактір - глава представництва НАТО в Україні © NATO

Росія — найбільша загроза євроатлантичному простору

— Упродовж понад 15 місяців російської агресії НАТО надає Україні значну підтримку. Ми чули про нову допомогу на зустрічі міністрів оборони Альянсу 16 червня. Зокрема, йдеться про тренування українських пілотів на винищувачах Ф-16, надання ракет. Як змінилася допомога НАТО Україні з початку повномасштабної російської агресії?

— Я би хотіла почати зі стратегії. Стратегічна концепція НАТО, ухвалена главами держав та урядів НАТО торік на саміті у Мадриді, визнає Росію найбільш значущою загрозою миру та стабільності у Європі та євроатлантичному просторі. І це вперше, коли Росію прямо визнали загрозою.

На саміті в Мадриді НАТО визнав РФ головною загрозою Євроатланnичному простору. 27-30 червня 2022 © NATO

У тому самому документі також зазначено, що сильна та незалежна Україна життєво важлива для стабільності в євроатлантичному регіоні.

Брутальна війна Росії проти України сколихнула мир в Європі та порушила фундаментальні принципи безпекової архітектури. Ми хочемо тривалого та стабільного миру. І для цього ми повинні зміцнювати українські Збройні сили.

Думаю, справедливо буде сказати, що підтримка України — головне питання порядку денного НАТО останні 16 місяців. І, як зауважив Генеральний секретар, ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони України Олексій Резніков. Брюссель, 15-16 червня 2023 © NATO

Союзники НАТО надали Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги на понад 150 мільярдів євро. Зокрема, 65 мільярдів — тільки на військову допомогу після того, як Росія почала своє незаконне та брутальне вторгнення торік у лютому.

Думаю, ви маєте рацію, підтримка з боку союзників по НАТО еволюціонувала, пройшла різні фази. І союзники працюють (з Україною. — Ред.) також на двосторонній основі. Вони зосереджені зараз на тому, щоби надати ще більше важкого обладнання, зокрема танки та бронемашини.

Нагадаю також, що не так давно Сполучене Королівство передало Україні ракети дальнього радіусу дії. І ми вже чуємо, як вони змінюють ситуацію на полі бою. Це лише один із прикладів. Я хоч і громадянка Сполученого Королівства, не можу більше сказати про це, адже коментую ситуацію як представниця НАТО. А втім, це гарний приклад того, як змінюється підтримка союзників.

Зустріч міністрів оборони НАТО 15-16 червня — останній великий захід перед самітом у Вільнюсі NATO

Кілька тижнів тому, як ви зазначили, одразу декілька союзників оголосили, що почнуть тренувати українських пілотів на західних винищувачах, зокрема Ф-16.

Ця війна стала війною на виснаження, битвою логістик. І тому НАТО посилює свою трансатлантичну промислову базу, працює з відповідними індустріями, щоб наростити виробництво.

Як організація НАТО також надає Україні негайну нелетальну підтримку і сприяє в розбудові потрібних інституцій. Ключовий механізм цієї підтримки — Комплексний пакет допомоги. Саме в його рамах надається практична допомога і здійснюється інша кооперація між Україною та НАТО. Ця співпраця стосується багатьох позицій. Це і надання термінової та короткострокової допомоги, а також середньо- та довгострокової підтримки.

Українські військові з інструкторами НАТО на тренувальній базі в Сполученому Королівстві © NATO

Як приклад термінової підтримки з боку НАТО можна навести постачання Україні ліків та медичного обладнання, а також психологічну реабілітацію.

Довгострокова підтримка передбачає, зокрема, допомогу в переході України на сумісні з НАТО стандарти зброї, розвиток інституцій, професійний розвиток військових кадрів та професійної військової освіти, кібербезпеки, медичної реабілітації та багато іншого.

Тобто, є багато галузей співпраці між Україною та НАТО. І всі ми очікуємо, що на саміті у Вільнюсі союзники посилять підтримку НАТО, що спрямовується через Комплексний пакет допомоги.

Підтримка Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно

— Ми чуємо заяви від деяких політиків, які здебільшого не представляють безпосередньо уряди, але є частиною політичного істеблішменту або експертного середовища. І ці люди кажуть, що західна підтримка України залежатиме від успіхів ЗСУ на полі бою і конкретно від результатів нинішнього контрнаступу. Наскільки рішуче НАТО продовжуватиме підтримку Україні і від чого це залежить?

— Гарне питання.

Тут я можу повторити офіційну позицію НАТО, яку багато разів озвучував Генеральний секретар. І ця позиція в тому, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Єнс Столтенберг з візитом в Україні, Київ, 20 квітня 2023 ©NATO

На прийдешньому саміті союзники мають узгодити новий довгостроковий пакет (допомоги Україні. — Ред.). Він передбачає кількарічну програму підтримки, яка дозволить підвищити сумісність України з НАТО і посилити практичний складник співробітництва. І також учасники мають підтвердити, що всі канали практичної допомоги працюватимуть і надалі.

Я очікую, що союзники по НАТО і партнери оголосять про нову конкретну військову та іншу допомогу Україні, оголосять про посилення цієї допомоги.

— Чи могли б ви розповісти трохи більше про Ваші очікування від саміту у Вільнюсі. Бо тут, в Україні, у нас, відверто кажучи, є певні очікування від зустрічі. Ми чули слова генерального секретаря про те, що Україна не зможе приєднатися до НАТО поки йде повномасштабна війна. З іншого боку, деякі союзники кажуть, що результати цього саміту повинні бути сильнішими, за саміт у Мадриді 2008-го. Що ми почуємо з Вільнюса в липні? І що почує Путін?

— Говорячи про саміт у Вільнюсі, Генеральний секретар сказав, що НАТО надішле чіткий сигнал підтримки Україні. Йдеться і про цю багаторічну програму, яку я вже згадувала, а також про політичні оголошення.

Під час квітневого візиту до Києва, Генеральний секретар обговорював підготовку до саміту із Президентом Зеленським. І, наскільки я розумію, Президент Зеленський прийняв запрошення на саміт.

Президент України Володимир Зеленський та Генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в Києві. 20 квітня 2023 © NATO

Генеральний секретар наголосив на двох головних для України темах саміту.

Перша — це очікування, що союзники підтвердять, що допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної європейської держави.

І також дуже важлива ця програма багаторічної співпраці, яка допоможе Україні перейти від зброї, доктрин та стандартів радянської епохи до доктрин та стандартів НАТО і яка забезпечить повну сумісність між Збройними силами України та НАТО.

Ми усвідомлюємо, що законне місце України в НАТО. Але головне зараз — забезпечити перемогу України у війні.

Попри війну Україна наближає свою армію до стандартів НАТО

— Високопосадовий політик із балтійської країни на берегах одного з заходів в Україні сказав, що українська армія нині більше натовська армія, ніж армія деяких країн НАТО. Це, звісно, жарт, але обґрунтований жарт. Що ви думаєте про це? І наскільки важливий саме військовий компонент з-поміж інших критеріїв вступу до НАТО?

— НАТО — це передусім військовий союз. Тому військовий компонент, звісно, дуже важливий. Україна здійснила чимало важливих кроків і продемонструвала значний прогрес у наближенні до стандартів НАТО і провела низку реформ в галузі безпеки та оборони. Навіть в умовах того, що їй доводиться воювати з 2014 року.

Карен Мактір: Україна зробила значний прогрес в переході до стандартів НАТО © NATO

Україна зробила значний прогрес в переході до стандартів НАТО, упровадила низку відповідних реформ. Особливо, ураховуючи те, що це відбувається в умовах війни, яка триває з 2014. Україна відчутно модернізувала свої Збройні сили і вжила низку заходів для покращення своєї обороноздатності і приведення структур до стандартів НАТО. Це, зокрема, дозволило українській армії витіснити Росію з Києва, Херсона та Харківської області.

Україна покращила свою зброї сили, збільшила їхню ефективність, наблизила їх до стандартів НАТО.

Але попереду все ще залишається робота з переходу з радянських стандартів до стандартів НАТО. Серед цих галузей — покращення системи командування, професійна військова освіта, а також боротьба із корупцією та реформи в сфері верховенства права.

Україна продовжує ці реформи навіть в ці дуже важкі для себе часи. А НАТО підтримує Україну в межах низки програм та проєктів.

Голова місії НАТО в Україні Карен Мактір та заступник голови ОП України Ігор Жовква. Київ. 20 січня 2022 © ОПУ / president.gov.ua

Але для того, щоб досягти повної сумісності із НАТО, крім оволодіння західними зразками зброї, потрібно запровадити процедури НАТО. Це стосується і процедури ухвалення військових рішень, оперативного планування, проведення операцій, тренувань. Одним із пріоритетів, до речі, є навчання та тренування офіцерів англійською мовою.

Але Україна справді подолала значний шлях. І ми заохочуємо подальші реформи — навіть у ці важкі часи.