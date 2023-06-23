МОК позбавив ліцензії міжнародну боксерську асоціацію ІВА

ПОЛІТИКА СПОРТУ

Таке рішення Міжнародний олімпійський комітет аргументував тим, що ІВА не виконувала поставлених перед нею вимог.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (ліворуч) виступає поруч із генеральним директором МОК Крістофом де Кеппером (праворуч) на відкритті змішаної 140-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК)

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За таке рішення голосували на позачерговій сесії — за висловилися 69 членів комітету, 10 утрималися, проти був лише 1.

Відеоконференція на відкритті змішаної 140-ї сесії МОК AP - LAURENT GILLIERON

Через фінансову та управлінську кризу МОК тимчасово відкликав ліцензію цієї боксерської асоціації у 2019 році. Перед ІВА поставили умову провести реформи, а також усунули її від організації боксерського турніру на Олімпіаді в Токіо, яка відбулася 2021 року.

Окрім того, IBA також не допустять до організації боксерських олімпійських змагань у Парижі у 2024 та в Лос-Анджелесі у 2028 році. Обов'язки Міжнародної боксерської асоціації поки виконує Міжнародний олімпійський комітет.

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Умар Кремльов, генеральний секретар Федерації боксу Росії та член виконавчого комітету Міжнародної боксерської асоціації AP - Alexander Zemlianichenko

Варто зазначити, що очолює ІВА росіянин Умар Кремльов. Сама ж організація, вже після повномасштабного вторгнення РФ, ухвалювала цілу низку рішень на користь представників ураїни-агресора та проти України.