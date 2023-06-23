МОК позбавив ліцензії міжнародну боксерську асоціацію ІВА
Таке рішення Міжнародний олімпійський комітет аргументував тим, що ІВА не виконувала поставлених перед нею вимог.
Опубліковано:
За таке рішення голосували на позачерговій сесії — за висловилися 69 членів комітету, 10 утрималися, проти був лише 1.
Через фінансову та управлінську кризу МОК тимчасово відкликав ліцензію цієї боксерської асоціації у 2019 році. Перед ІВА поставили умову провести реформи, а також усунули її від організації боксерського турніру на Олімпіаді в Токіо, яка відбулася 2021 року.
Окрім того, IBA також не допустять до організації боксерських олімпійських змагань у Парижі у 2024 та в Лос-Анджелесі у 2028 році. Обов'язки Міжнародної боксерської асоціації поки виконує Міжнародний олімпійський комітет.
► Читайте також: ІІІ Європейські ігри стартували: без росіян та білорусів
Варто зазначити, що очолює ІВА росіянин Умар Кремльов. Сама ж організація, вже після повномасштабного вторгнення РФ, ухвалювала цілу низку рішень на користь представників ураїни-агресора та проти України.