Нові угоди і потужний імпульс двостороннім відносинам: Як Сполучені Штати приймають прем’єра Індії

МОДІ У ВАШИНГТОНІ

На його честь розгорнули червоний хідник і влаштували Державну вечерю з унікальним вегетаріанським меню. Він жартував увесь вечір та навіть погодився поспілкуватися з журналістами — велика рідкість для Нарендри Моді, очільника країни, де зазнають утиску ЗМІ і порушуються права людини. Під час спільної пресконференції лідери США та Індії зробили заяву щодо України, а за лаштунками помпезного прийому уклали військові та комерційні угоди, намагаючись протистояти китайському впливові.

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Делі — Вашингтон

«Дві великі нації, два великих друга і дві великі держави. Мої вітання», — сказав Байден на Державній вечері під дзвін келихів на честь високопоставленого гостя. Нарендра Моді відповів: «Ваші слова солодкозвучні, та коли справа доходить до дії, ви дуже сильні».

США та Індія почали поглиблювати свої двосторонні відносини ще за часів президентства Трампа. Та попри низку підписаних договорів про співпрацю, ці дві країни не є найближчими союзниками. Цей візит індійського прем'єра до Сполучених Штатів покликаний покласти початок зближенню, яке надалі могло би стати на противагу Китаю та його глобальному впливові.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді перед виступом на спільному засіданні Конгресу, Вашингтон, США, 22 червня 2023 р. © REUTERS / JONATHAN ERNST

У своїх офіційних заявах Джо Байден та Нарендра Моді не критикували китайського колегу Сі Цзіньпіна, проте під час виступу в Конгресі індійський лідер заявив, що «темні хмари примусу та протистояння кидають тінь на індо-тихоокеанський регіон» і що «стабільність регіону стала однією з головних проблем нашого партнерства».

Президент Джо Байден і Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, США, 22 червня 2023 р. © AP / Evan Vucci

Цьому передували закриті переговори гостя з Президентом США. Тривали вони понад дві години. У спільному комюніке містилося попередження про зростання напруги та дестабілізації у Східному та Південно-Китайському морях. Лідери наголосили на важливості дотримання міжнародного права та свободи судноплавства.

«Виклики та можливості, з якими стикається світ у цьому столітті, вимагають, щоб Індія та Сполучені Штати працювали та вели за собою разом, і саме це ми й робимо», — сказав Байден, зустрівши Моді в Білому домі.

Президент США Джо Байден разом із першою леді Джилл вітають прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді на офіційній Державній вечері у Білому домі, Вашингтон, США, 22 червня 2023 р. © REUTERS / LEAH MILLIS

На південній галявині президентської резиденції, як повідомляє Ройтерз, встановили великий вишуканий намет. На Державну вечерю на честь Моді запросили представників американського політикуму, спорту, моди, а також низку керівників найбільших корпорацій Кремнієвої долини.

Меню Державної вечері на честь офіційного візиту Прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Сполучених Штатів, Вашингтон, США, 21 червня 2023 р. © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Гостей частували стравами вегетеріанської кухні з індійським присмаком. У меню була перша страва з маринованого пшона, салат з кукурудзяних зерен на грилі та кавуном, а також основна страва з фаршированих грибів портобелло та різотто з шафраном. На десерт подавали полуничний пиріг із трояндою та кардамоном.

Чого хоче Моді?

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді виступає під час пресконференції з президентом Джо Байденом у східній кімнаті Білого дому, Вашингтон, США, 22 червня 2023 р. © AP / Jacquelyn Martin

Індія — п’ята за розміром економіка та найгустонаселеніша країна планети. Як повідомляє Ройтерз, Моді прагне підвищити статус своєї батьківщини на світовій арені як осередка виробничої потужності та колиски дипломатії.

Лишень його згода на пресконференцію у Білому домі стала відображенням протилежних політичних традицій — уперше за вісім років Моді погодився відповісти на запитання журналістів. Востаннє таке було 2015 року, коли до Індії приїздив 44-й Президент США Барак Обама. Тоді та зараз прем'єр відповів лише двом кореспондентам.

Хто зможе поспілкуватися з Моді у Вашингтоні — обирали заздалегідь. Індійський репортер запитав про розв'язання проблеми зміни клімату, американський — порушив питання дотримання прав людини в Індії.

Нарендра Моді уникає коментарів на тему порушення прав представників релігійних меншин в Індії. Зокрема, він не відреагував на нинішнє етнічне насильство, яке охопило віддалений північний схід країни — із травня 2023 року там загинули щонайменше 100 людей. Політик також жодного разу не звертався до громадян із закликом покласти край насиллю на релігійному підґрунті. Утисків зазнають переважно індійські мусульмани: від пересічних громадян до політичної опозиції. Утиски свободи слова в Індії почалися задовго до того, як Нарендри Моді обійняв посаду Прем'єр-міністра. А втім, ця проблема загострилася під час його правління. В останні роки журналістів арештовували, а деяким заборонили виїзд за кордон. Десятки репортерів зіткнулися з кримінальним переслідуванням, зокрема за заворушення. Індійський уряд також запровадив всеосяжні нормативні закони, які надають владі більше можливостей контролювати онлайн-контент.

Моді став на захист своєї країни. За його словами, «демократія тече в жилах» індійців і наполягав, що «не існує абсолютно ніякого місця для дискримінації».

Джо Байден не критикував Моді публічно, але натякнув на потребу спільної відданості «демократичним цінностям».

Візит індійського прем'єра супроводжувався й іншими суперечностями. На виступ світового лідера у Конгресі зазвичай збираються проедставники обох партій — республіканці й демократи. Це є свідченням підтримки високого гостя законодавцями. А втім, промову Нарендри Моді на Капітолійському пагорбі проігнорували деякі ліберали, які вважають неналежним ставлення уряду оратора до мусульманської меншини в Індії.

«Я закликаю своїх колег, які виступають за плюралізм, толерантність і свободу слова, приєднатися до мене, щоб зробити те саме», — написала напередодні візиту Моді у Вашингтон конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez will boycott Prime Minister Modi's joint address to Congress. pic.twitter.com/DICpt7StvF — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) June 21, 2023

Приїзд індійського лідера привернув увагу і пересічних громадян. На урочистий прийом у Білому домі запросили близько семи тисяч прихильників, які раз за разом вигукували ім'я прем'єра.

Прихильники Нарендри Моді очікують його приїзду на південній галявині Білого дому, Вашингтон, США, 22 червня 2023 р. © AP / Evan Vucci

У цей час за кілька кварталів від президентської резиденції відбувся нечисленний протест. Люди виступали проти загравання адміністрації Байдена з Моді.

Взаємовигідне партнерство

За інформацією, оприлюдненою у Білому домі, лідери США та Індії уклали угоди щодо імпорту напівпровідників, найважливіших мінералів, технологій, а також домовилися про співпрацю у космічній та оборонній сферах.

Деякі серед чих домовленостей спрямовані на урізноманітнення ланцюгів постачання та зменшення залежності від Китаю. Інші — на те, щоб завоювати ринки передових технологій, які можуть з’явитися на полях битв майбутнього. Байден та Моді також припинили суперечки в рамах Світової організації торгівлі. А ще Індія скасувала деякі тарифи на ввезення американських товарів.

Сполучені Штати є найбільшим торговим партнером Індії, але Вашингтон має набагато більші обсяги торгівлі з Пекіном, Брюсселем і своїми північноамериканськими сусідами.

Байден і Моді підписали угоду, яка дозволяє американській корпорації «Дженерал Електрик» виробляти реактивні двигуни для індійських військових літаків на території Індії.

Дистанційно пілотована авіаційна система MQ-9B SeaGuardian © General Atomics Aeronautical

Лідери також домовилися, що судна ВМС США, які перебуватимуть неподалік індійського узбережжя, зможуть зупинятися у тамтешніх корабельнях на ремонт. Окрім того, Нью-Делі закупить у Вашингтона дистанційно пілотовані авіаційні системи MQ-9B SeaGuardian.

Американський виробник мікросхем «Мікрон Технолоджі» планує побудувати підрозділ тестування та упаковання напівпровідників у рідному штаті Моді — Гуджараті. Проєкт оцінюється в 2,7 мільярда доларів США. Адміністрація Байдена також погодилася спростити отримання та продовження американських віз кваліфікованим індійським спеціалістам.

Своєю чергою, Індія погодилася приєднатися до угоди Артеміди щодо дослідження космосу та працювати з НАСА над спільною місією на Міжнародній космічній станції у 2024 році.

Міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра заявив, що цей візит Прем'єр-міністра є дійсно новаторським. У Нью-Делі впевнені, що він допоможе вивести відносини з Вашингтоном на вищий рівень.

Україна

Президент Джо Байден разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді прямують до Овального кабінету Білого дому, Вашингтон, США, 22 червня 2023 р. © AP / Evan Vucci

У спільній заяві Президент США та Прем'єр-міністр Індії висловили глибоку стурбованість «конфліктом в Україні» та висловили жаль щодо «жахливих і трагічних гуманітарних наслідків». Лідери підкреслили серйозність дужчого впливу війни на глобальну економічну систему, зокрема на продовольчу, паливно-енергетичну безпеку та критично важливі ланцюжки постачання:

Вони закликали докласти більше зусиль для пом'якшення наслідків війни, особливо в країнах, що розвиваються. Обидві країни також зобов’язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України

Моді та Байден також закликали поважати міжнародне право, принципи статуту ООН, територіальну цілісність і суверенітет. Обидві країни погодилися щодо важливості «постконфліктної реконструкції України».

Уже на пресконференції Прем'єр Індії закликав світ до переговорів задля завершення війни в Україні та заявив, що його країна «повністю готова» допомогти Києву в його мирних зусиллях:

Український конфлікт торкнувся більшості країн, особливо країн Глобального Півдня. Ми вважаємо, що для розв'язання цих проблем вкрай потрібно, щоб усі держави об'єдналися у своїх зусиллях. Індія спершу наголошувала на розв'язанні спору шляхом діалогу та дипломатії

Напередодні візиту до США Моді заперечував нейтральну позицію Нью-Делі. «Ми не нейтральні, ми на стороні миру», — заявив індійський Прем'єр в інтерв'ю «Волл-стріт джорнел».

У травні Індія закупила в Росії рекордну кількість нафти — імпортувала майже по два мільйони барелів щоденно. Про це повідомляє агенція Ройтерз.

Що пов'язує Індію з Росією?

Моді Путіну: «Зараз не епоха війни» © AP / Sergei Bobylev

Індія вважає Росію перевіреним часом союзником. Ще з часів холодної війни вони співпрацюють за ключовими напрямками у сферах оборони, нафти, ядерної енергетики та дослідження космосу. Та це партнерство ускладнюється, оскільки Москва налагоджує тісніші зв’язки з головним суперником Індії — Китаєм. А відбувається це через війну проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Індія досі утримується від критики російського президента Володимира Путіна, а також уникає голосування проти Росії на засіданнях міжнародних організацій.

Урешті, під тиском США та Європи Прем’єр-міністр Нарендра Моді торік у вересні на берегах саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані сказав Путіну, що «сьогоднішня ера — це не ера війни». І додав, що «демократія, дипломатія та діалог дотепер зберігали світ».

Російська зброя, що представлена на Міжнародній оборонній виставці в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, 20 лютого 2023 р. © AP / Jon Gambrell

Відсутність твердої позиції та різких заяв з боку Нью-Делі можна пояснити, зокрема, залученістю Росії в індійський оборонний сектор. За даними Ассошіейтед прес, Індія почала закуповувати у Радянського Союзу зброю у 1962 році — після своєї кривавої війни проти Китаю вздовж, на той час, неврегульованого індійсько-китайського кордону. Уже на початку 90-х майже все, що Індія мала у своїх зброярнях та ангарах, було радянського виробництва. Пізніше традиції продовжила РФ.

Нині Нью-Делі зменшує свою залежність від російських постачань, урізноманітнюючи свої оборонні закупівлі технікою з США, Ізраїлю, Франції та Італії. Та, на думку експертів, може знадобитися 20 років, щоб ця диверсифікація мала результат. Про це пише Ассошіейтед прес.

Нафтопереробний завод у штаті Керала, Індія, 26 серпня 2022 р. © AP / R S Iyer

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія розвинула ще одну залежність від Москви — нафтову. Якщо 2021 році закупівлі російського палива становили лише 2% від загального імпорту, то нині йдеться про майже 20%.

Після санкцій США та ЄС російське паливо, що надходить на ринок зі знижкою, стало привабливим для Індії. У Нью-Делі не бачать проблеми в таких закупівлях. Мовляв, після переробки російське «чорне золото» дозволяє продавати пальне громадянам за нижчою ціною.

Підтримуючи співпрацю з РФ у сферах, які вигідні Індії, ця країна також орієнтується на Захід.

За адміністрації Дональда Трампа США та Індія уклали оборонні контракти на суму понад три мільярди доларів. Двостороння оборонна торгівля зросла з майже нуля у 2008 році до 15 мільярдів доларів у 2019. Зокрема, ідеться про морські патрульні літаки, ракети та безпілотники.

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив розширення партнерства з Індією під час свого візиту до Нью-Делі на початку червня.

Спільне виробництво двигунів для бойових літаків, бойових машин піхоти, гаубиць і їх високоточних боєприпасів обговорювалося в травні на зустрічі Групи оборонної політики США та Індії у Вашингтоні. Американський вояж Моді підтвердив щонайменше наміри будувати двигуни на індійській території. «Природно, це те, що можливо, коли країни мають глибоку довіру одна до одної і готові до співпраці у довгостроковій перспективі», — наголосив напередодні Міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра.