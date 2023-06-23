Туреччина видала ліцензії на виготовлення двох типів ударних безпілотників в Україні

БОЙОВІ ДРОНИ

Йдеться про БпЛА Bayraktar TB2 та Akinci, які виробляє турецька компанія Baykar. Як повідомив її генеральний директор Халюк Байрактар, тепер у них є всі ліцензійні дозволи для запуску українського виробництва.

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Про це пише Defence News.

«Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотників Baykar TB2 і Akinci в Україні», — цитує видання слова Халюка Байрактара.

Візуалізація майбутнього українського виробництва безпілотників © Baykar

Від самого початку повномасштабного вторгнення РФ, Халюк Байрактар передав українським військам ударних безпілотників на мільйони доларів. Новину ж про відкриття заводу TB2 він оголосив у жовтні 2022 року. Нині, за словами Байрактара, будівельні роботи на об'єкті, LLC Avia Ventures, просуваються за планом.

Байрактар © AFP

«Значна частина підготовчої роботи вже виконується, і очікується, що в липні об’єкт отримає електроенергію», — повідомив він.

Запусти ти виробництво планують у 2025 році. Запланований загальний обсяг інвестицій у будівництво — 95,5 мільйонів доларів. Передбачається що безпілотники турецьких зразків літатимуть на українських двигунах виробництва Мотор Січ.

Турецький дрон Bayraktar TB2 на параді з нагоди Дня Незалежності України. Київ, серпень 2020 © AP / Efrem Lukatsky

«LLC Avia Ventures було вперше зареєстроване в Києві в 2019 році і на початку минулого року отримало ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення. Це одна з перших і поки що єдиних компаній в країні, яка має іноземного засновника у своїй структурі та ліцензію на оборонні системи», — підкреслив Халюк Байрактар.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки тому, що в лютому 2022 року була підписана рамкова угода між урядами України та Туреччини про співпрацю в аерокосмічній галузі. Як зазначають у Defence News, покликаючись на доступ до документ, до якого отримали ексклюзивний доступ, головна мета — «сприяння прямим інвестиціям у відповідну сферу та створення сприятливих умов для трансферу технологій і використання продукції». Зокрема, передбачено спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в аерокосмічну галузь України до січня 2035 року.