У США закликали вважати нападом на НАТО застосування ядерної зброї проти України

СИЛА АЛЬЯНСУ

Відповідну двопартійну резолюцію зареєстрували у Сенаті Сполучених Штатів. У ній закликають НАТО, у разі якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, вважати це нападом на сам трансатлантичний альянс.

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Про це йдеться у матеріалі Голосу Америки. Зазначають, що проект резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем AP - Burhan Ozbilici

«Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО», — цитує видання слова Ліндсі Грема.

Окрім того, зазначив представник республіканської партії, заяви про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі він вважає провокацією, на яку необхідно відповідно реагувати.

«І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО», — підкреслив сенатор Грем.

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На думку його колеги від партії демократів Річарда Блументала, чим успішніші будуть дії ЗСУ на полі бою, тим більшу спокусу матиме Путін здійснити ядерний удар по Україні. При чому це може бути як зброя, так і підрив ЗАЕС.

Річард Блументал AP - Mariam Zuhaib

«Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям, - сказав законодавець від Демократичної партії США. - Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто (Eviscerated - ред.), якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу», — сказав він журналістам.