Державна компанія Китаю передала в Росію порох для 80 мільйонів набоїв — NYT

для війни в україні

Китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році надала Барнаульському патронному заводу тонни бездимного пороху.

Китай передала в Росію порох для 80 мільйонів набоїв

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Така кількість сировини дозволяє виготовити як мінімум 80 мільйонів набоїв, повідомляє "Зе Нью-Йорк Таймз".

Китай не розголошував цей факт, проте його виявив американський агрегатор торгових даних Import Genius.

Поки немає доказів, що патрони саме з цим порохом росіяни використовували проти українців. Та голова групи глобальної безпеки аналітичного центру досліджень Браян Карлсон пояснив, що такий порох не використовують у патронах для полювання, тому жодних сумнівів щодо мети його постачання немає.

Сама компанія Poly Technologies знаходиться під американськими санкціями. Компанія підтримувала Іран, а також поширювала секретні ракетні технології.