Лідер опозиції Білорусі закликав білоруських військових звільняти країну

використати шанс

Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та безпеки Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових на тлі протистояння ПВК «Вагнер» та регулярної армії РФ.

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У своєму відеозверненні він закликав білоруських військових об'єднатися, аби врятувати країну та звільнитися від російської залежності.

«Всі мислячі люди розуміли, що РФ, побудована на брехні, корупції та беззаконні, скоро розвалиться. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу. Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, Пригожин переможе, мобілізує половину населення Росії та закидає Україну гарматним м'ясом. А може розуміє, що в Україні він не має шансів, поверне свої сили на Білорусь, щоб на цій хвилі набрати політичні бали», – сказав Сахащик.

Він додав, що проросійський шлях, яким країну вів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко всі ці роки, завів білорусів у глухий кут. Тепер шлагбаум опущено і потрібно вирішувати, що робити далі.

Сахащик наголошує, що рішення потрібно ухвалювати швидко, адже в іншому випадку від Білорусі може залишитися лише одна назва у книжках. Він закликав білоруських військових об'єднуватися та рятувати країну.

«Ми повинні вирішувати, щоб робити далі. При чому вирішувати швидко. Або використовуємо цей шанс і станемо процвітаючою європейською країною, або ми втратимо все і сама назвою Республіки Білорусь залишиться тільки в книжках. Я хочу звернутися до білоруських військових. Нам нема на кого розраховувати. Ми з вами, об'єднавшись, точно з цим впораємося. Ми одна з найкращих націй світу. Давайте об'єднаємо націю, врятуємо батьківщину, а все інше потім», – заявив він.

Також ввечері зі звернення до білоруського народу планує виступити полк імені Кастуся Калиновського, який воює в Україні проти Росії.