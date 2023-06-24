Найближчі години будуть ключовими: британська розвідка назвала мету Пригожина

«вагнер» іде на москву

За даними Міноборони Великої Британї найманці з ПВК «Вагнер» вже зайняли військові будівлі у Воронежі та зайшли у Ростов-на-Дону.

Бійці приватної групи найманців Вагнера дислокуються на вулиці біля штабу Південного військового округу в місті Ростов-на-Дону, 24 червня 2023 року.

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За просуванням «вагнерівці» розвідка визначила, що у планах Пригожина – дійти і до Кремля, а російська армія не протистоїть найманцям Пригожина так активно, як сподівається Путін.

В Ростові-на-Дону найманці вже зайняли ключові військові об'єкти. Розвідники також переконані, що «вагнерівці» захопили і штаби, з яких керуються російські операції в Україні.

«Подальші підрозділи Вагнера рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви», – заявили в міноборони Британії.

Також там вважають, що відсутність інформації про численні сутички між російськими військовими та «вагнерівцями» свідчить про те, що сили безпеки окупантів залишилися бездіяльними, а їхнє керівництво мовчазно погоджується з діями Пригожина.

«Найближчими годинами лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку кризи. Це найбільший виклик російській державі за останній час», – повідомили у розвідці.