ПВК «Вагнер» повстала проти Міноборони РФ: найманці Пригожина захоплюють російські міста

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На події відреагував російський президент Володимир Путін. Він заявив про зраду Росії та пообіцяв вжиті рішучих дій щодо стабілізації ситуації у містах, де перебувають «вагнерівці» .

Бійці приватного угруповання "Вагнера" на танку на вулиці біля штабу Південного військового округу в місті Ростов-на-Дону, 24 червня 2023 року.

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Пригожин погрожує Шойгу

У п’ятницю ввечері Пригожин заявив про обстріл тилових баз ПВК «Вагнера» російськими військами. Відео були опубліковані в наближених до «вагнерівців» телеграм-каналах, але їхня справжність не підтверджена.

Пригожин заявив, що «помститься» МО РФ та його керівництву — Сергію Шойгу і начальнику Генштабу Валерію Герасимову:

— Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться беззаконня. Наш стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче — долучайтеся. Треба закінчувати з цим неподобством.

В ніч на 24 червня Пригожин заявив, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області.

Пізніше він повідомив, що РФ підняла в небо авіацію, яка нібито мала обстріляти їхню колону, що рухалась серед цивільних авто. А згодом заявив, що «вагнерівці» збили два гелікоптери армії РФ, які намагались їх атакувати.

Також в російських місцевих телеграм-каналах публікуються чисельні відео з колонами військової техніки, які їдуть по дорогам.

Зранку Пригожин заявив, що в Ростові деякі бійці Росгвардії та поліції нібито перейшли на його бік. Після цього з'явилось відео, на якому видно, як «вагнерівці» заходять в будівлю штабу Південного військового округа. На відео Пригожин вимагає у військового чиновника видати Герасимова та Шойгу. Інакше «Вагнера» буде блокувати Ростов та нібито вирушить на Москву.

В іншому відео Пригожин заявив, що «Вагнера» захопив всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону, в тому числі, і аеродром. А інформагентство «Ройтерз», покликаючись на джерело у російських спецслужбах повідомляє, що бойовики ПВК «Вагнера» у ході збройного повстання проти Міноборони РФ взяли під контроль всі військові об'єкти у місті Воронежі.

Тим часом в місцевих пабліках пишуть про великі черги в магазинах у Ростові.

А у Воронежі горить нафтобаза, яку, як раніше повідомляли телеграм-канали, була взята під контроль «вагнерівцями». А російський телеграм-канал Baza повідомляє про падіння військово-транспортного літака А-24 у Воронезькій області. За даними каналу, літак могли збити. Попередньо загинуло троє людей.

Реакція Росії

Режим контртерористичної операції введено у Москві та області, у Калінінграді, у Воронезькій та Орловській областях. У багатьох містах скасовані масові заходи. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в столиці РФ проводяться «антитерористичні заходи», у зв'язку з чим посилено контроль на дорогах. У російській столиці помітили рух військової техніки.

З повідомленням також виступило Міністерство оборони Росії, яке назвало дії Пригожина «провокацією», ФСБ закликали ПВК «Вагнер» не виконувати його накази та повідомила про порушення кримінальної справи за статтею 279 Кримінального кодексу РФ за фактом організації збройного заколоту. Головнокомандувач російських військ Сергій Суровікін закликав найманців «зупинитися».

Зранку 25 червня російський президент Володимир Путін виступив із відеозверненням, у якому назвав дії Пригожина «ударом в спину». Зокрема, він заявив, що «Росія веде найважчу боротьбу за своє майбутнє, відбиває агресію неонацистів» та додав, що зараз їм «усім треба єднатися, адже вирішується доля російського народу.

«Ми зіткнулися зі зрадою, непомірні амбіції призвели до зради Росії, свого народу, і тієї справи за яку пліч-о-пліч з іншими нашими частинами і підрозділами боролися і гинули бійці групи «Вагнер», — сказав президент РФ.

Путін також заявив, що будуть вжиті рішучі дії щодо стабілізації ситуації в Ростові-на-Дону, а ЗС РФ отримали необхідні накази.

Тим часом Пригожин заявляє про удар авіації по трасі М-4 «Дон», по якій найманці ПВК «Вагнер» ймовірно, рухаються в бік Москви. Він додав, що на трасі повно авто з цивільними. В аудіозверненні очільник «вагнерівці» заявив, що вони не збираються приходити з повинною та підкорятися Путіну та ФСБ, а найманці продовжать свій рух на Москву.

Повідомляється, що у Московській області частково перекрито траси «Дон», «Урал» та «Крим». Колону військової техніки, яка рухається в бік Москви, помітили на трасі «Дон» у Липецькій області. У районі Серпухова перекрили міст міст через Оку. Baza повідомляє, що там висадились десятки військових.