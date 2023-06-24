Уважно стежимо: як у світі відреагували на «заколот» Пригожина в Росії

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Лідери європейських країн та США запевняють, що вони стежать за подіями у РФ та проводять консультації із союзниками.

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Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «уважно стежить за ситуацією в Росії», повідомили в Єлисейському палаці. Президент також додав, що Франція залишається зосередженою на підтримці України.

Стежать за ситуацією і у Польщі, заявив президент Анджей Дуда.

«У зв’язку із ситуацією в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном постійно відстежується», — зазначив Дуда на сторінці у твіттер.

В уряді Естонії також зазначили, що пильно стежать за ситуацією в Росії і на зв’язку із союзниками, заходи безпеки на кордоні посилено.

«Можу запевнити, що прямої загрози для нашої країни немає. Заходи безпеки на кордоні посилено. Також закликаю наших людей не їхати нікуди на територію Росії», — написала прем’єрка Естонії Кая Каллас у своєму твіттер.

Чинний міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що безпекові структури країни пильно стежать за подіями в Росії, та закликав латвійців, які перебувають у РФ та Білорусі, якнайшвидше виїхати.

«Ми пильно стежимо за розвитком подій у Росії, зараз відповідні органи оцінюють ситуацію та додаткові заходи безпеки. З огляду на останні події в Росії хотів би повторити заклик до громадян Латвії не відвідувати Росію і Білорусь, а тим, хто там перебуває, якнайшвидше виїхати із цих країн», — зазначив Рінкевичс у твіттер.

Пізніше латвійський президент повідомив, що Латвія зупиняє видачу гуманітарних та інших віз росіянам у зв’язку з подіями у РФ.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, на тлі новин із Росїі про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву, опублікував допис у твіттері з фразою «Бачу, що моя літня відпустка в Криму наближається».

Президент Литви Науседа відреагував на події РФ у своєму твіттері: «Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію».

Голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав заколот «внутрішньою справою» РФ. Він додав, що уважно стежить за розвитком подій.

Президент США Джо Байден поінформований про ситуацію із «заколотом» ватажка терористичної групи Вагнера Євгенієм Пригожиним. Про це повідомив представник Білого дому Адам Ходж, інформує CNN.

«Ми слідкуємо за ситуацією і консультуємося із союзниками та партнерами щодо цих подій», — заявив Ходж.