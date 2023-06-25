Не розрахував можливості: чому відступив Пригожин та які наслідки матиме заколот для РФ

що це було?

Західні аналітики вважають, що очільник «Вагнера» переоцінив свої можливості, влаштовуючи бунт. Та цей, хоч і короткий, але доволі успішний марш показав, що російським силам бракує резервів у багатьох тилових районах.

Маски для обличчя із зображенням президента Росії Володимира Путіна та очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в сувенірному магазині в Санкт-Петербурзі, 4 червня 2023 року.

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Про це пишуть в Інституті вивчення війни, «Зе Вашингтон пост» та «Зе Телеграф»

Аналітики ISW зазначають, що Пригожин, вважав, що його єдиний шлях зберегти ПВК як незалежну силу – це виступити проти російського МО.

«Тому він, швидше за все, вирішив ризикнути використати свої сили, щоб змінити керівництво МО, а не повністю втратити ПВК «Вагнера», і його єдиною справжньою надією на тривалий успіх було забезпечити дезертирство з МО», — йдеться у звіті.

Аналітики додають, що, можливо, Пригожин прорахувався і помилково закликав до збройного заколоту, вважаючи, що матиме підтримку Путіна з огляду на його напружені відносини з Міноборони та Шойгу в минулому. Але цього не сталося і рішучі на початку дії Пригожина швидко згасли.

Однак повстання Пригожина продемонструвало, що російським силам бракує резервів у багатьох тилових районах, а також нездатність Путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози, що ще більше підірвало його силову монополію.

У звіті йдеться про те, що дії «вагнерівців» також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в окупаційній кампанії в Україні, а також показали небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів РФ.

Хоч аналітики не прогнозують швидкий крах російського уряду, проте заколот Пригожина й події у РФ, швидше за все, завдадуть суттєвих збитків уряду Путіна та військовим зусиллям Росії в її війні проти України.

Із цим погоджується і європейський дипломат, який на умовах анонімності зауважив у коментарі «Зе Вашингтон пост», що заколот Пригожина матиме серйозні наслідки, незалежно від результату.

Колишні офіційні особи США, які тривалий час мали справу з Росією, заявили, що хоча безпосередня загроза з боку Пригожина, можливо, зменшилася, надзвичайні події завдали серйозного удару стабільності російського режиму.

«Ми щойно спостерігали за озброєними, організованими росіянами, які вийшли з України і здійснили 400-кілометровий забіг до Москви під контролем усього світу», — сказав генерал армії США у відставці Пітер Цвак, який працював у Москві з 2012 по 2014 роки.

Оглядачі видання зазначають, що ослаблений Путін може зіткнутися з викликами з боку російської еліти або надихнути лідерів російських регіонів, таких як Чечня та Татарстан, які мають давні невдоволення центральним урядом, домагатися додаткової автономії або відділення від Росії. У такій ситуації «ми багато в чому говоримо про демонтаж російської держави, як вона існує зараз», — сказала старша наукова співробітниця Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

У матеріалі «Зе Телеграф» йдеться про те, що заколот Пригожина призвів до незворотного пошкодження репутації Путіна. На думку оглядачів, хоча цього разу глава Кремля зумів утримати в руках владу, але події, що відбулися, говорять про те, що його дні добігають кінця.

Аналітики провели історичну паралель і помітили, що російські та радянські лідери рідко виживають після перевороту, навіть якщо він спочатку зазнає невдачі. Замкнений на віллі в Криму Михайло Горбачов пережив переворот прихильників жорсткої лінії Кремля в серпні 1991 року, але його влада пішла на спад, і протягом п’яти місяців він втратив свою посаду радянського лідера.

Через два роки Борис Єльцин направив свої танки на російський парламент після того, як його спробували усунути від влади. Це спрацювало і зміцнило його президентство, але хаос, викликаний його переворотом, поглинув Єльцина, який почав страждати на алкоголізм. Напередодні 2000 року Єльцин здався після хаотичних шести років на посаді президента і фактично віддав Путіну владу.