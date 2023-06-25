Пригожин зупинив похід на Москву та тікає в Білорусь: що трапилося

заколот скінчився

Приватна військова кампанія «Вагнер» зупинила свій марш до російської столиці та вийшла із захопленого Ростову-на-Дону.

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Після доби активного протистояння бойовиків «Вагнера» з військовими ЗС РФ, ввечері 24 червня з’явилося повідомлення, що Євген Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко, який заявив, що вони домовились про гарантії безпеки для «вагнерівців». Пізніше цю заяву підтвердив сам очільник ПВК, за його словами, він зупинив своїх найманців, щоб «не проливати російську кров». Пригожин також повідомив, що колони «вагнерівців» повертаються з-під Москви та вийдуть із Ростову-на-Дону.

Коментуючи ситуацію з відступом Пригожина, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що проти очільника «Вагнера» закриють кримінальну справу про «збройний заколот», а його бойовики повернуться в «польові табори». Частина найманців групи «Вагнера» які не брали участі в «заколоті», за бажанням підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. А учасників «заколоту» не переслідуватимуть «з урахуванням їхніх заслуг на фронті».

Прессекретар Путіна також повідомив, що Пригожин не залишиться в Росії, а поїде до Білорусі. Він також додав, що гарантією безпеки відходу очільника «вагнерівців» є слово Путіна. Чим саме буде займатися Пригожин у Білорусі, йому невідомо.

Зокрема, Пєсков заявив, що кадрові перестановки в Міноборони РФ навряд чи обговорювали під час контактів із врегулювання заколоту.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин заявив про обстріл тилових баз ПВК «Вагнер» російськими військами. Очільник «вагнерівців» заявив, що помститься МО РФ та його керівництву — Сергію Шойгу й начальнику Генштабу Валерію Герасимову.

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У ніч на 24 червня найманці «Вагнера» зайшли в Ростовську область та захопили адміністративні будівлі та військові об’єкти в Ростові-на-Дону, а згодом у Воронежі.

Зранку 24 червня російський президент Володимир Путін виступив із відеозверненням, у якому назвав дії Пригожина «зрадою» та «ударом у спину». Зокрема, він заявив, що «Росія веде найважчу боротьбу за своє майбутнє, відбиває агресію неонацистів» та додав, що зараз їм «усім треба єднатися, адже вирішується доля російського народу.

Путін також заявив, що будуть вжиті рішучі дії щодо стабілізації ситуації в Ростові-на-Дону, а ЗС РФ отримали необхідні накази.

Своєю чергою Пригожин заявив, що вони не збираються приходити з повинною та підкорятися Путіну та ФСБ, а найманці продовжать свій рух на Москву. Через загрозу в Росії почали блокувати трасу М4 «Дон» по якій рухалася колона «вагнерівців». В останнє, перед закінченням маршу, їх бачили в Липецькій області, що за 400 км від Москви. Проте Пригожин заявив, що вони зупинилися за 200 км від російської столиці.