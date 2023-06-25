Чи вдасться Північноатлантичному альянсу вибрати нового очільника до саміту у Вільнюсі

нато без генсека

Хто замінить Єнса Столтенберга на посаді Генерального секретаря Альянсу. Лідери країн НАТО дискутують про це не перший місяць. Столтенберг став Генсеком блоку 2014 року, відтоді його повноваження кілька разів продовжували, востаннє 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Черговий термін його повноважень спливає цього вересня. Схоже, у НАТО досі так і не знайшли кандидатури йому на заміну, яка би влаштовувала всіх союзників від Вашингтона до Парижа.

Реклама Читати продовження

Список кандидатів

У ЗМІ неодноразово обговорювали різних потенцйних претендентів на крісло Генсека НАТО: від експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона та міністерки фінансів Канади Христі Фріланд до чинної президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

►Читайте також: Замість «понадстроковика» Столтенберга: хто може стати наступним Генсеком НАТО

Днями особлива увага була прикута до міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Журналісти, покликаючись на різноманітні джерела, повідомляли, що його кандиатуру в Білому домі лобіював сам британський прем'єр Сунак.

А втім, Воллес дуже швидко зійшов із дистанції. Коментуючи йомвірність обійняти посаду Генсека НАТО в інтерв’ю «Зе економіст», він сказав , що цього не станеться, бо у США не підтримали його кандидатури. Заінтригувавши при цьому, що «можливо, вони розглядають на цю посаду прем’єр-міністра».

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес © AP / Alberto Pezzali

Видання пише, що, можливо, Білий дім віддавав перевагу прем’єр-міністрові Нідерландів Марку Рютте, однак він уже двічі відмовлявся від цієї посади. Також серед нещодавніх фаворитів ЗМІ називали очільницю уряду Данії Метте Фредеріксен.

Телеканал «Сі-Ен-Ен» повідомив , що прем’єрку Данії «широко розглядають як потенційну претендентку» на посаду Генерального секретаря НАТО. За даними ЗМІ, деякі європейські дипломати припускають, що візит Фредеріксен до Білого дому 5 червня — це можливість для Байдена і його команди почути її думку щодо можливості очолити Альянс. Щоправда, пише «Ройтерз», сама Фредеріксен заперечувала, що є кандидаткою.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен © AP / Mariam Zuhaib

На думку голови ГО «Україна в НАТО» Юрія Романюка, ні кандидатура Воллеса, ні Фредеріксен не проходить зараз через внутрішні суперечки між країнами ЄС та НАТО — Францією та Німеччиною, а також Великою Британією, яка вийшла з Союзу:

— Незалежно від прізвища представника Британії, чи це був Борис Джонсон, чи це буде Воллес, окремі країни НАТО, такі як Франція і Німеччина, ніколи не пробачать британцям «Брекзит». Тому, незалежно від прізвища, вони не будуть підтримувати кандидатуру від Британії ще як мінімум десятиліття, а то і два, поки у Франції і в Німеччині не забудеться ця тема. Оце є ключове питання, чому не проходить жоден британський кандидат і не пройде. Так само і Британія може не погодити кандидатуру від Данії. І не тому, що мстить данцям, а у відповідь Франції та Німеччині.

Проти кандидатури Фредеріксен виступає і Польща, повідомляє «Волл-стріт джорнел». Причиною цього, пише видання, є бажання призначити лідера зі східного флангу НАТО на найвищу посаду в Альянсі:

Варшава, як і кілька інших країн Східної Європи, вважає, що призначення Генсека з держави, розташованої поруч із Росією, а особливо з колишнього СРСР, стане сигналом Москві. У зв’язку з цим деякі сторони пропонують кандидатуру прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас. Але деякі західні країни побоюються, що призначення Генерального секретаря зі східного флангу було б занадто провокаційним, оскільки це ставить керівництво Альянсу на поріг Росії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас © AP / Pavel Golovkin

Кандидатура Фредеріксен чи Каллас, зокрема, може реалізувати вимогу деяких європейських союзників уперше зробити лідером оборонного союзу жінку. Як пояснює Романюк, гендерне питання серед країн-членів НАТО назріло вже давно, і там переконані, що очолити організацію має жінка:

— Така концепція теж лідирує, і вона має право на життя. Можливо, вона би була втілена й раніше, але гаряча фаза війни Росії проти України і всього людства призвела до того, що питання гендеру поставили на паузу. Там вирішили, що чоловік на чолі НАТО, який служив в армії, можливо, брав участь у бойових діях, ліпше розуміє ситуацію.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що така невизначеність із кандидатом пов’язана саме з війною в Україні. За його словами, перед майбутнім Генсеком постане багато завдань, які успішно розв'язує Столтенберг, тому наразі дуже підвищені вимоги до тих, хто хоче його замінити:

— Було декілька потужних скандинавських кандидатур. Але й поляки кажуть, що разом із Балтійськими країнами вони зараз відіграють велику роль у сучасній європейській безпеці. Тому й розглядають варіант кандидата зі Східної Європи, які більше зацікавлені сьогодні у європейській безпеці. Тому є такі моменти. Також кандидата мають погодити такі великі столиці, як Берлін, Париж та, звісно, Вашингтон. Але я впевнений, що зможуть знайти достойного кандидата. Та як ні, Столтенбергу можуть продовжити повноваження.

Столтенберг залишається?

Очікується, що рішення щодо кандидатури наступного Генсека НАТО може бути погоджено на саміті Альянсу у Вільнюсі 11−12 липня. Та за словами співрозмовника агентства «Блумберг», країни НАТО все ще намагаються досягти консенсусу щодо наступника Столтенберга. І на цей час серед союзників немає згоди щодо якогось кандидата. Саме тому ймовірність того, що повноваження чинного Генсека продовжать, є дуже високою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг © REUTERS / FABRIZIO BENSCH

Як пише Ройтерз, покликаючись на анонімних представників США, Столтенберг має широку підтримку серед Альянсу та продовжує бути ефективним лідером.

«Адміністрація Байдена обговорює ідею про те, щоб Столтенберг залишився на посаді ще на рік», — сказав американський чиновник.

Шанси на те, що Столтенберга попросять продовжити його повноваження вчетверте, зросли з наближенням саміту у Вільнюсі. Союзники побоюються демонстрації роз’єднаності, оскільки НАТО має відповідати на війну Росії в Україні.

«Хто б не виконував цю роль, він стикається з подвійним викликом: утримувати союзників разом задля підтримки України, одночасно захищаючись від будь-якої ескалації, яка втягне НАТО безпосередньо у війну з Росією», — пише Ройтерз.

Своєю чергою, норвезьке медіа DN пише , що під час візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до США Джо Байден нібито просив очільника Альянсу залишитися на посаді. За інформацією джерел видання, президент США закликав Столтенберга побути генсеком НАТО ще один рік і був категорично проти його відмови.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, 13 червня 2023 року. © REUTERS / JONATHAN ERNST

Як пояснює Романюк, зважаючи на ту безвихідь, яка склалася з погодженням кандидатури на посаду Генсека Альянсу, та як очільник одного із головних членів НАТО, Байден був вимушений просити Столтенберга залишитися. І, ймовірніше, той погодиться:

— Я думаю, що вони погодили таку схему: вони спробують до саміту НАТО в липні погодити кандидатуру Фредеріксен. Якщо потенційного консенсусу не буде, це питання навіть не будуть виносити на саміті. Тоді на порядок денний для картинки внесуть кандидатуру Столтенберга, який не відмовиться, тому що він відповідальний політик.

Підтримка України не зміниться

На думку Юрія Романюка, будь-яка ситуація із призначенням очільника НАТО не відіб'ється на підтримці України:

— Генеральний секретар НАТО — це як посада виконавчого директора, який виконує волю глав держав-членів Альянсу. У нього навіть немає голосу для вирішення тих чи інших питань. Він просто фіксує та транслює те, що вирішили країни-члени НАТО. Тому незалежно від того, хто стане Генеральним секретарем, політика Альянсу не покращиться і не погіршиться щодо України, тому що це не залежить від прізвища Генсека.

Однак Дубовик вказує на те, що хоч Генеральний секретар і не є ключовим голосом в ухваленні рішень в Альянсі, та все ж це людина, яка втілює порядок денний та стратегічну концепцію НАТО:

— Тому це має бути людина рішуча та жорстка, із баченням стратегічних перспектив регіону та довірою переважної більшості союзників. Людина, яка може втілювати порядок денний, стратегічну концепцію НАТО.

Та він погоджується з тим, що зі зміною Генсека Альянсу навряд чи знизиться підтримка України. Принаймні цього не дозволять зробити країни, зауважує він, які зараз нас активно підтримують:

— Та сама Польща та країни Балтії однозначно зроблять найбільш впливовий внесок в обрання генсека. Тому тут абсолютно не пройде людина, яка буде виступати, наприклад, за зниження рівня підтримки або ж примирення з РФ. Таких голосів зараз у Європі та НАТО взагалі немає, за деякими поодинокими випадками. Тому я виключаю, що на пост очільника Альянсу прийде людина з антиукраїнською позицією.