Ця сага остаточно не скінчилася: західні аналітики про майбутнє Путіна, Пригожина та всієї РФ

(НЕ)ВДАЛИЙ ЗАКОЛОТ

Після буремних вихідних керівництво РФ намагається відновити спокій на вулицях своїх міст. Заколот приборкали, домовленостей досягли, але воєнно-політичні післятруси відчуватимуться ще довго — так уважають західні аналітики. Військові експерти від Києва до Вашингтона намагаються спрогнозувати, чи вийде в Путіна лишитися при владі, чого далі очікувати від ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та, урешті, як події в Росії позначаться на війні проти України.

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Гра у стабільність

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч) і командувач Західним військовим округом Євген Нікіфоров на облавку військового гелікоптера, що прямує до командного пункту у невстановленій частині України. Скриншот із оприлюдненого пресслужбою МО РФ відео. 26 червня 2023 року © AP

Міністр оборони Росії вперше з’явився на публіці після збройного повстання вихідного дня. На кадрах, опублікованих російським Міноборони, Сергій Шойгу приїздить до військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на території України. Журналістам не вдалося встановити де та коли саме це було зафільмовано. А втім, відео стало першою публічною демонстрацією високопоставленого російського чиновника після нетривалого заколоту найманців ПВК «Вагнера».

Ані Путін, ані Пригожин після досягнення домовленостей, які обірвали так званий «марш справедливості» за 200 кілометрів від Москви, на публіці поки не з'являлися. Хоча на сайті Кремля в понеділок опублікували вітання президента учасникам промислового форуму. Коли було записане це відео, не відомо.

Натомість прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін під час засідання уряду заявив, що Росія зіткнулася з «викликом для своєї стабільності» і закликав згуртуватися довкола президента. Де він зараз перебуває — інформація різниться. Російські журналісти напередодні повідомляли, що Путіна нібито вивезли до резиденції «Валдай», що в Новгородській області. Водночас прессекретар очільника РФ Дмитро Пєсков заявив, що «Володимир Володимирович перебуває в Кремлі і працює».

У російській столиці понеділок — вихідний день. Мер міста Сергій Собянін скасував контртерористичний режим, який там запровадили минулої суботи. У Національному антитерористичному комітеті Росії окремо повідомили, що ситуація в країні стабільна.

Закрита Червона площа в Москві, Росія, 25 червня 2023 р. © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Хоча «повстання» завершилося, світові ринки лише зараз почали на нього реагувати — відкрилися біржі. Російський рубль встановив 15-місячний рекорд і опустився до рівня березня 2022 року щодо долара. Просіла національна валюта РФ і щодо євро та юаня. Золото, платина та срібло додали в ціні від пів відсотка до півтора. Нафтові ж ринки відреагували підвищенням цін на пальне.

А втім, там більше занепокоєні не самим заколотом, а його можливими наслідками. За словами аналітика глобального інвестиційного банку RBC Capital Markets Хеліми Крофт, інвесторів хвилює запровадження воєнного стану в РФ. Це, за її словами, заблокує щоденний експорт мільйонів барелів із російських портів.

Угору пішли і ф'ючерси на пшеницю. Один із трейдерів у коментарі агенції Ройтерз повідомив, що світові експортні ринки готувалися до домінування найближчими місяцями на торгах дешевого російського зерна, «але сьогодні більше уваги приділяють політичним ризикам у РФ». Як і з нафтою, на ринках занепокоєні стабільністю російських зернових постачань.

Тема дня в Люксембурзі

Найманці приватної військової компанії «Вагнер»охороняють територію штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. AP

Заколот «вагнерівців» затьмарив зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка триває Люксембурзі. Про це повідомляє агенція dpa. Високопосадовці мали говорити про кризи, які розпочались довкола кордонів блоку. Найбільше уваги, особливо у спілкуванні з пресою, очільники МЗС приділили подіям в Росії. «Політична система демонструє крихкість, а військова сила тріщить по швах», — сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Європейський високопосадовець назвав найманців на чолі з Пригожиним «монстром», якого створив Путін, і, що для російського президента настав час розплати. Боррель наголосив, що це «нехороший знак, коли ядерна держава така, як Росія, може увійти у фазу політичної нестабільності». А втім, додав, що події в РФ мають підштовхнути Євросоюз до підтримки України «більше, ніж будь-коли».

Схожий меседж перед міністерською зустріччю озвучила журналістам і очільниця німецького МЗС Анналена Бербок. Напередодні вона навіть відклала візит до Південноафриканської Республіки на тлі подій у Росії. А втім, пізніше до ЗМІ звернувся речник уряду ФРН. Він оголосив, що у Берліні сподіваються на «стабілізацію» ситуації в РФ.

Співробітники служби безпеки спостерігають за рухом транспорту на КПП у Москві, Росія, 24 червня 2023 р. REUTERS/Stringer © REUTERS / STRINGER

Натомість у Великій Британії готові до будь-яких сценаріїв у Росії. Про це в понеділок заявив Прем'єр-міністр Ріші Сунак. За його словами, ще зарано говорити про можливі наслідки, проте його уряд пильно стежить за розвитком подій.

Генеральний секретар НАТО, який перебуває з робочим візитом у столиці Литви, заявив, що події минулих вихідних є внутрішньою справою РФ: це «ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, якої припустився президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України». І також закликав надалі допомагати Україні.

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Вихідними увесь світ активно стежив за маршем вагнерівців на Москву. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до цих подій готувалися місяцям і стільки часу може знадобитися, щоб побачити, який вплив вони матимуть на війну в Україні.

Від воєначальників до аналітиків

Командир найманців ПВК «Вагнер» Євген Пригожин залишає штаб Південного військового округу на тлі виведення угруповання з міста Ростов-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

Усміхненого Пригожина востаннє бачили, коли він виїжджав із Ростова на позашляховику. Начальник Генштабу Валерій Герасимов також досі не з'являвся на людях. У Кремлі повідомили, що питання кадрових змін в оборонному відомстві є прерогативою президента і навряд чи могло стати частиною будь-якої угоди з ватажком найманців.

Вихідні 24–25 червня стали для режиму Володимра Путіна одним із найбільших викликів для його правління після більш ніж двох десятиліть перебування при владі. У своєму суботньому телезверненні він провів паралелі з хаосом 1917 року, який призвів до більшовицької революції.

«Уплив Путіна значно зменшився, а в російському війську, і це важливо для України, явно панує певний безлад», — прокоментував події для Ассошіейтед прес колишній начальник британського Генштабу генерал Річард Даннатт. За його словами, Пригожин «покинув сцену, щоб поїхати до Білорусі, але це кінець Євгена Пригожина та "Вагнера"»:

Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає занепокоєння. Те, що ми не знаємо, але дізнаємося найближчими годинами та днями, це те, скільки його бійців поїхало з ним. Якщо він поїхав до Білорусі, залишивши з собою ефективні боєздатні сили, тоді він знову створює загрозу для північного українського флангу, що неподалік Києва, де все почалося торік 24 лютого. Отже, здається, що це питання закрите, але це не так. Післяпоштовхи триватимуть ще досить довго

В американському Інституті вивчення війни проаналізували дії найманців та їхнього ватажка. Покладаючись на інформацію видання «Медуза», аналітики стверджують, що домовленості про припинення збройного заколоту групи «Вагнера» 23–24 червня були досягнуті за посередництва білоруського очільника Олександра Лукашенка. До переговорів також начебто долучили керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайно та посла країни в Білорусі Бориса Гризлова. Про їхню причетність до перемов раніше не повідомляли.

Росіяни, які вийшли підтримати найманців «Вагнера» перед їхнім виходом з Ростова-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. AP

За даними Інституту, Пригожин був змушений пристати на пропозицію Кремля та розвернути озброєні колони у протилежний напрямок від Москви. На його рішення, імовірно, вплинуло те, що дії найманців не були так широко підтримані, як він сподівався. До того ж нова інформація про склад підрозділів «Вагнера», які наближалися до Москви 24 червня, свідчить про те, що Пригожин не зміг би вести активні бойові дії в російській столиці без додаткової підтримки.

У суботу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що, відповідно до досягнутих домовленостей, Пригожин поїде до Білорусі. Чим займатиметься там, у Кремлі не знають. А втім, на території РФ проти нього закриють кримінальне провадження. Хто буде відповідальним за смерть щонайменше 13 російських льотчиків, не відомо.

У понеділок агенція Інтерфакс, покликаючись на джерела в Генпрокуратурі РФ, повідомила, що кримінальна справа проти керівника «Вагнера» Євгена Пригожина про організацію заколоту досі відкрита.

Влада також обіцяла не переслідувати тих вагнерівців, які взяли участь у заколоті, ураховуючи їхні так звані «фронтові заслуги». Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у «марші» Пригожина, підпише контракти з Міноборони.

Скриншот із відеозвернення ватажка приватної військової компанії «Вагнер», Ростов-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. AP

На думку генерала Річарда Даннатта, саме це і є індикатором того, що «ця сага остаточно не скінчилася». Ексочільник Генштабу Великої Британії вважає, що Пригожин навряд виїхав до Білорусі, щоб вийти на спокійну пенсію.

На подальший розвиток історії із заколотом розраховує також колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. У коментарі для Ройтерз він заявив, що Путін не зможе просто так, начебто нічого не сталося, лишитися при владі після поступок Пригожину:

І тому, думаю, він його переслідуватиме. І я думаю, що Пригожин на це розраховує. І це те, що, на мою думку, йому потрібно для того, щоб, знову ж таки, взяти на себе більшу роль у боротьбі з військовим апаратом Росії, але одержати для цього індульгенцію

За словами дослідника Румунського центру російських досліджень у Бухаресті Лаурентіу Плешки, особливої уваги заслуговує участь у переговорах Лукашенка. На думку експерта, саме він найбільше боїться, що Путіна скинуть з престолу, бо «щойно Росія зречеться царя, режими обох розваляться, як кості доміно».

Лаурентіу Плешка озвучує такий мотив заколоту, як одноденна «громадянська війна» задля очищення влади:

Існує велика ймовірність того, що 24 червня Володимир Путін реалізував чітко сформульований план, а саме: план з усунення всіх своїх опонентів, які кидають йому виклик або можуть кинути йому виклик у майбутньому. Зрозуміло, що в момент громадянського повстання з гарматами, направленими на Міноборони Росії та його очільника Шойгу, кілька чиновників, командирів, службовців ФСБ зв’язалися з Євгеном Пригожиним, щоб приєднатися до організованого повстання. У наступні дні вони відразу зникнуть, випадуть з вікна або помруть «природною смертю», окроплені «Новичком», «Агентом оранж» або ртуттю

Лаурентіу Плешки зауважує, що ніхто достеменно не знає, наскільки загострена параноя у Путіна, проте припускає, що нейтралізувати ворогів той може лише через державний переворот і тільки за умови, що буде контролювати всі процеси і зупинить їх за потреби.

Президент Росії Володимир Путін звертається до нації після того, як Євген Пригожин закликав до збройного повстання, Москва, Росія, 24 червня 2023 р. © AP / Pavel Bednyakov

Та навіть якщо це не так, Путін намагатиметься довести всім, що він ні на мить не втратив контроль протягом заколоту. Таку думку висловив у коментарі Ройтерз колишній Головнокомандувач об'єднаними силами у Європі, генерал ВВС США Філіп Брідлав:

Він спробує повернутися до своєї столиці і продемонструвати, що весь час був головним і хвилюватися нема про що. Він почне співпрацювати з іншими клептократами чи олігархами, як завгодно їх називайте, які є навколо нього, і спробує відновити свою владну базу, яка руйнується навколо нього. І він спробує змалювати це як перемогу, що зміг безкровно все зупинити та повернути порядок

Водночас генерал рекомендує Пригожину інвестувати в «дуже хорошу охорону», яка не підтримує Путіна:

Інакше він або стрибне носом з балкона третього поверху, або пожаліється на полонієвий головний біль і помре. Але я думаю, що Путін докладе всіх зусиль, щоб знову закріпити видимість того, що він усе контролює, усе спокійно. І можна повертатися до вбивства українців