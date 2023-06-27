Кримінальну справу про заколот закрито: в Росії роззброюють «вагнерівців»

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В Міноборони РФ заявили, що йде підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК «Вагнера» до діючих підрозділів збройних сил Росії.

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Про це пишуть «РИА Новости».

Там також додали, що 27 червня ФСБ закрила кримінальну справу про збройний заколот, у якому звинувачували власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.

Як повідомили у Центрі громадських зв'язків спецслужби, «при розслідуванні справи про заколот встановлено, що його учасники припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину».

Напередодні, 26 червня, російський президент Володимир Путін виступив зі зверненням до свого народу, яке було присвячено організованому Євгеном Пригожиним заколоту. Глава Кремля поклав провину за повстання на його організаторів, назвавши їх зрадниками. Він заявив, що найманців ПВК спробували «використати втемну» і подякував тим «солдатам і командирам» ПВК «Вагнер», які зупинилися біля останньої межі й не пішли на «братовбивче кровопролиття». Говорячи про подальшу долю «вагнерівців», Путін заявив, що вони тепер можуть укласти контракт з Міноборони РФ, повернутися до своїх сімей або «піти в Білорусь».

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Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин заявив про обстріл тилових баз ПВК «Вагнер» російськими військами. Очільник «вагнерівців» заявив, що помститься МО РФ та його керівництву — Сергію Шойгу й начальнику Генштабу Валерію Герасимову. У ніч на 24 червня найманці «Вагнера» зайшли в Ростовську область та захопили адміністративні будівлі та військові об’єкти в Ростові-на-Дону, а згодом у Воронежі.

Зранку 24 червня російський президент Володимир Путін виступив із відеозверненням, у якому назвав дії Пригожина «зрадою» та «ударом у спину». Зокрема, він заявив, що «Росія веде найважчу боротьбу за своє майбутнє, відбиває агресію неонацистів» та додав, що зараз їм «усім треба єднатися, адже вирішується доля російського народу.

Вдень «вагнерівці» продовжили свій шлях на Москву, збивши по дорозі 7 літаків ВПС РФ. Однак увечері в Білорусі заявили, що диктатор Лукашенко провів переговори з Пригожиним і вони досягли домовленостей. Вже незабаром ватажок ПВК записав аудіо, в якому скзаал, що його колони повертаються назад. У Кремлі зробили заяву про те, що справу проти Пригожина закриють, а він сам «піде в Білорусь». 27 червня моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що літак Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі.