Україна критикує Ізраїль за співпрацю з РФ. Чи змінилося щось насправді?

дипломатичний скандал

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до ізраїльського МЗС для роз'яснень. Усе — через недільну заяву українського Посольства, у якій критикуються зв'язки Тель-Авіва з Москвою. Водночас, можливо, ізраїльська влада шукає новий підхід, як реагувати на російську агресію проти Україні. Принаймні про таке говорили 27 червня на слуханнях у Кнесеті.

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Слухання в Кнесеті

Ізраїльська допомога Україні — недостатня, а позиція щодо російської агресії — пасивна. Таку думку висловили декі депутати Кнесету на слуханнях в підкомітеті із зовнішньої політики. Водночас інші депутати, а також запрошені на зустріч представники МЗС Ізраїлю висловилися за продовження «конструктивного діалогу» з Росією.

На засіданні говорили і про ймовірний візит Беньяміна Нетаньягу до Києва. Міністр закордонних справ порадив прем'єрові прийняти запрошення, але остаточного рішення поки немає.

Слухання, які тривали понад дві години, транслювали наживо. Хоча перше і до сьогодні єдине таке засідання було секретним. Учасники поділилися своїми даними щодо перебігу бойових дій, а також рекомендаціями владі щодо того, як ставитися до російської агресії проти України.

Сподіваємося, Ізраїль буде на правильному боці історії!

25 червня Посольство України в Ізраїлі розкритикувало ізраїльську владу за позицію щодо російської агресії та тісні відносини з РФ.

Євген Корнійчук — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі © Wikipedia

Поки демократичні країни запроваджують проти Росії санкції як проти держави-терориста ...Ізраїль не запровадив жодних. Навіть навпаки, за останні два роки збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом, — ідеться в заяві на сторінці Посольства у фейсбук. — А так звана «нейтральність» ізраїльського уряду має вигляд суто проросійської позиції

Про співпрацю між Ізраїлем та РФ, зокрема, свідчать перемови між міністерствами закордонних справ, візит ізраїльської делегації на прийом до російського посольства, ігнорування антисемітських випадів Путіна, а також угода про відкриття російської дипмісії в Єрусалимі, для якої навіть виділили безплатну землю.

Президент РФ Владімір Путін та прем'єр-міністр Беньямін Ізраїлю Нетаньягу на зустрічі в Москві. 30 січня 2020 © АР

Окрему увагу в заяві приділили інтерв’ю ізраїльського прем’єра. У ньому, на думку українських дипломатів, Беньямін Нетаньягу намагається виправдати «повну бездіяльність щодо надання Україні безпекової допомоги»:

Ми закликаємо ізраїльський уряд змінити свою позицію та допомогти Україні засобами захисту, щоб підтримати свободу та демократичній світовий устрій. Сподіваємося, що Ізраїль буде на правильному боці історії!

У вівторок, через цю заяву, ізраїльське МЗС викликало посла України для роз’яснень. Євген Корнійчук має з'явитися в міністерстві 3 липня.

Раніше міністр закордонних справ Елі Коен скликав брифінг, на якому зауважив, що Ізраїль підтримує Україну від початку війни, зокрема, голосував за засудження Росії на міжнародних форумах.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на зустрічі в Єрусалимі. 24 січня 2020 © АР

За словами Коена, його держава вже відправила Україні гуманітарну допомогу на 22 мільйони доларів і готується збільшити її цього року. Дипломат також додав, що в Києві вже тестується ізраїльська система попередження про ракетний напад.

Те саме інтерв'ю Нетаньягу

Інтерв'ю, яке згадує українське Посольство в своїй заяві, «Єрусалим пост» опублікував 22 червня. Видання назвало його першою великою бесідою Нетаньягу з ізраїльською пресою після його повернення в офіс прем'єра.

Більшість питань журналістів було присвячено внутрішнім проблемам — економіці та суперечливій судовій реформі. А ще — відносинам зі Сполученими Штатами, які дещо ускладнилися за прем’єрства Беньяміна Нетаньягу. Про це, зокрема, свідчить той факт, що його досі не запросили відвідати Вашингтон, хоча Ізраїль — один із головних союзників США.

Попри здешевлення шекеля та сумніви рейтингових агентств в повній кредитоздатності Ізраїлю, Нетаньягу запевняє, що економічна ситуація в нормі. І відстоює надалі свої наміри встановити державний контроль над судами. Нині Верховний суд може скасувати будь-яке рішення парламенту та уряду, якщо вважатиме його незаконним чи шкідливим. Команда Бібі (так в Ізраїлі називають Нетаньягу. — Ред.) хоче скасувати цю практику. А ще впливати на вибір суддів. Прем’єр каже, що більшість ізраїльтян підтримує реформу, але не згадує багатотисячні акції проти змін та критику з боку правозахисників.

Ізраїльська опозиція та правозахисники проти судової реформи Нетаньягу © AP / Ariel Schalit

Останнє питання журналіста було про підтримку України. Нетаньягу зауважив, що Ізраїль в іншій ситуації, ніж західні країни, адже взаємодіє з Росією з безпекових питань. «Наші пілоти літають поруч із російськими в небі над Сирією», — пояснив прем’єр. Він також висловив занепокоєння, що зброя, яку Захід дасть Україні, може опинитися в руках Ірану. «Таке вже було з західними протитанковими системами, які ми тепер знаходимо на нашому кордоні», — сказав Нетаньягу.

Ці звинувачення українське Посольство назвало «вигаданими та спекулятивними». «Джавеліни виробляють уже понад 30 років, і їх можна купити на чорному ринку, — цитує Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука «Єрусалим пост». — Американські системи, які постачаються Україні, обладнання GPS датчиками, і жодних нарікань не було».

В інтерв'ю Беньямін Нетаньягу сказав також, що ізраїльтяни оплакують трагедію, яка відбувається в Україні і зауважив, що Ізраїль в майбутньому міг допомогти вирішити конфлікт. А втім, додав, що вважає правильним нинішній збалансований підхід.

Нічого не змінилося

У позиції Ізраїлю щодо російської агресії проти України немає нічого нового, зауважує директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Це не політика конкретно Нетаньягу. Це політика Ізраїлю. Так само поводився і попередній прем'єр-міністр, нагадує пан Семиволос. Тож нічого радикального не сталося.

Від самого початку Ізраїль приєднався до засудження російської агресії проти України, але не запровадив санкцій проти РФ. Тель-Авів спершу постачав Києву медичне обладнання, форму та гуманітарні вантажі, але відмовляється надавати зброю. Хоча українська влада про це дуже просила.

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Беньямін Нетаньягу по-різному висловлювався щодо військової підтримки України © AP / Gil Cohen-Magen

Ще до свого прем’єрства Нетаньягу спершу підтримав позицію тодішнього уряду не постачати зброї Україні. Але через три дні в інтерв'ю «USA Today» уже припустив, що перегляне це рішення. На сьогодні про постачання Україні ізраїльського озброєння нічого не відомо. А згідно із заявою українських дипломатів, з початку року Ізраїль майже перестав постачати і гуманітарні вантажі.

Занурена у внутрішньополітичні проблеми, ізраїльська влада, можливо, не знаходить і часу на формування більш чіткої позиції щодо України та Росії. Судова реформа Нетаньягу, яка впродовж двох місяців на початку року виводила на протести десятки тисяч людей, — лише одна з цих проблем. Вона вкотре продемонструвала, наскільки розділене ізраїльські суспільство, і загострила давнє протистояння між світськими євреями ашкеназі та ортодоксальною частиною населення.

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Після повернення до влади Нетаньягу активізувалося будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях, що суперечить міжнародним угодам та праву. Минулого тижня ультраправі влаштували погроми в палестинських районах після того, як палестинець застрелив чотирьох ізраїльтян на півночі Західного берега.

Наслідки погромів в палестинських районах © AP / Mahmoud Illean

Нікуди не зникла кримінальна справа проти самого Нетаньягу. Слідство ведеться з 2017-го, а 2020 року його офіційно звинуватили в корупції та обмані суспільної довіри. Цієї неділі у справі відбулися нові слухання. Якщо суд визнає прем'єра винним, то може відправити за ґрати на строк до 10 років.

Беньямін Нетаньягу на прибув на слухання своєї справи в Окружний суд Єрусалима. 25 червня 2023 © AP / Atef Safadi

Масштаби ізраїльської політичної кризи трохи зменшилися, зауважує Ігор Семиволос. Але вона нікуди не зникла. Протистояння існує і не розсмоктується.