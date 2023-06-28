Залежність від найманців, африканська перспектива і зрада у своїй армії: ЗМІ світу розбирають польоти пригожинського заколоту

ОГЛЯД ПРЕСИ

Ватажок приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, імовірно, вважав, що його підтримує військове керівництво Росії. Про плани заколотників заздалегідь міг знати генерал Сергій Суровікін — той самий, який майже п'ять місяців керував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні. Чи є в Міноборони РФ невірні Путіну, яке майбутнє в російських військових компаній на тлі нещодавнього заколоту — українська редакція RFI проаналізувала найцікавіші публікації західних медіа.

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Російський генерал знав про плани заколотників

Джуліан Е. Барнс, Хелен Купер та Ерік Шмітт для видання «Нью-Йорк таймс»

Сергій Суровікін, екскомандувач військ РФ в Україні © AP

Щонайменше один російський генерал заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина повстати проти військового керівництва РФ. Про це повідомляють американські високопосадовці, ознайомлені з доповіддю американської розвідки. Журналісти «Нью-Йорк таймс» у своїй публікації порушують питання про те, яку підтримку лідер найманців мав у вищих ланках російського Міноборони.

Офіційні особи США повідомляють, що нині намагаються дізнатися, чи допомагав генерал Сергій Суровікін планувати заколот Пригожина, який став найбільшою загрозою для президента Володимира Путіна за 23 роки його правління.

Аналітики кажуть, що генерал Суровікін — шанований воєначальник, який торік «допоміг зміцнити оборону» російських військ на тимчасово окупованих територіях після контрнаступу України. У січні його змінили на посаді головного командувача, але він зберіг вплив у веденні військових операцій і залишається популярним серед армійців.

Американські високопосадовці також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина силою змінити керівництво Міноборони. Нинішні та колишні чиновники США вважають, що Пригожин не почав би свого заколоту, якби не вірив, що інші можновладці допоможуть йому в разі потреби.

Командувач російськими військами в Сирії генерал-полковник Сергій Суровікін (ліворуч) і генерал-полковник Генштабу РФ Сергій Рудськой на брифінгу в Міноборони Росії в Москві, 9 червня 2017 р. © AP / Pavel Golovkin

Якщо генерал Суровікін дійсно причетний до подій минулих вихідних, це було б останньою ознакою внутрішньої боротьби. Вона характерна для російського військового керівництва з початку війни Путіна в Україні і могла сигналізувати про ширший розкол між прихильниками Пригожина та двома старшими військовими радниками Путіна — міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником генштабу генералом Валерієм Герасимовим.

Як вважають у Вашингтоні, тепер Путін має вирішити, чи вірить він у те, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, і як він має на це відреагувати.

У вівторок російська внутрішня розвідка заявила, що знімає кримінальні звинувачення у «збройному заколоті» проти Пригожина та його найманців. А втім, якщо Путін знайде докази того, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, у нього не залишиться вибору, окрім як усунути його від командування. Про це йдеться в статті «Нью-Йорк таймс».

Деякі американські експосадовці стверджують, що Путін схильний залишити Суровікіна на посаді, якщо той щось знав про плани Пригожина, але не допомагав йому. Схоже, публічну провину за заколот Кремль планує покласти виключно на ватажка «вагнерівців».

* Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «спекуляцією та пересудами» публікації ЗМІ про те, що заступник командувача об'єднаного угруповання російських військ Сергій Суровікін нібито заздалегідь міг знати про майбутній збройний заколот ПВК «Вагнера», — Ред.

Як Росія «підсіла» на приватні армії. Заколот «Вагнера» відкрив Путіну очі на небезпеку потурати їм

Кетрін Філп для видання «Таймс»

Бронетехніка ПВК «Вагнер» на вулиці Ростова-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. AP

Росія потребує професійної армії чисельністю в сім мільйонів на додаток до призовників, щоб припинити свою залежність від найманців. Таку думку висловив високопоставлений російський політик після заколоту ПВК «Вагнера».

«Країні не потрібні ніякі приватні військові компанії та їм подібні», — написав у телеграмі наступник Жириновського, голова ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький. Група «Мольфар», що займається розслідуваннями на основі відкритих джерел інформації, оцінює кількість найманців, які діють в Україні, приблизно в 52 тисячі осіб.

Допис Слуцького підкреслює, наскільки Кремль став залежним від приватних військових компаній, щоб вести бої та поширювати свій вплив за кордоном. Про це йдеться в публікації британського «Таймс».

Можливо, президент Путін усвідомив небезпеку використання приватної армії. А втім, він також розуміє користь «Вагнера» та інших подібних груп для просування російських інтересів в інших країнах. На тлі цього малоймовірно, що ПВК будуть повністю розформовані.

Саме в Україні «Вагнер» — а згодом і інші військові компанії — стали засобом для Москви приховати свою участь у довгострокових війнах. Саме найманців «Вагнера» долучили до так званої місії «знечолити український режим» через вбивство президента Володимира Зеленського. «Вагнерівці» зазнали невдачі. І коли наступ регулярних російських військових на Київ також провалився, Москва пережила сплеск утворення нових незалежних і напівнезалежних військових підрозділів, пов’язаних з олігархами, корпораціями та суперницькими відділами російської розвідки та військових служб.

«Вагнерівці» у Ростові-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Група «Мольфар» нарахувала щонайменше 37 ПВК у Росії, із них 25 діяли в Україні. Одна з груп, «Патріот», належить самому міністрові оборони РФ Сергію Шойгу. Це свідчить про те, наскільки важливим і прибутковим для пов’язаних із Кремлем олігархів стало створення власних приватних армій і фактично передавання їх в оренду державі.

Навіть до спроби заколоту Пригожина технічно ПВК були незаконними в Росії. Це залишало Кремлю простір для маневру проти найманців у разі потреби. Сам Путін, схоже, терпів дедалі гірші та безглузді висловлювання Пригожина проти Москви, оскільки вони були спрямовані на військове керівництво, а не на нього особисто. Його влаштовувало тримати їх як суперників, адже Путін любить спостерігати, як інші борються між собою за вплив. Про це говорять у коментарі виданню анонімні джерела.

Майбутнє «вагнерівців» в Африці непевне після заколоту

Девід Піллінг, Андрес Шіпані, Аану Адеоє та Самер Аль-Атруш для видання «Файненшл таймс»

Чоловіки розмовляють у Центрі ПВК «Вагнера» у Санкт-Петербурзі, Росія, 4 листопада 2022 р. © REUTERS / IGOR RUSSAK

Протягом багатьох років ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним була головним механізмом проєкції російської влади в Африці. Найманці займалися військовою, гірничодобувною та пропагандистською діяльністю на всьому континенті — від Лівії та Судану до Малі та Мозамбіку.

Якщо погрози Москви розпустити «вагнерівців» після заколоту Пригожина не є балачками, то постає питання, що станеться з широкомасштабними операціями найманців в Африці.

Президент Центральноафриканської Республіки Фостен-Арканж Туадерп завдячує своїм життям найманцям «Вагнера», які придушили спробу повстання 2020 року. Він серед тих, хто переймається рішенням Москви щодо долі ПВК. Про це повідомляє «Файненшл таймс».

«Якщо Москва вирішить відкликати їх і відправити нам "бетховенів" чи "моцартів", а не "вагнерівців", то ми їх приймемо», — сказав Туадерп.

«Вагнер» зіграв ключову роль у деяких конфліктах, які нещодавно розгорілися на континенті, та отримав фінансування з різних джерел. Проте угруповання і надалі сильно залежить від російської державної підтримки, насамперед щодо матеріально-технічного забезпечення.

«Монстр розвиватиметься, але не помре», — сказала Наталія Духан, старша авторка звіту про діяльність «вагнерівців» у ЦАР «Архітектори терору», опублікованого у вівторок дослідницькою групою The Sentry.

Кремль заявив, що найманці Пригожина і надалі перебуватимуть в Африці. Путін прагне посилити за ними контроль у Росії та Україні. А втім, очільник Кремля не вказав, який підхід планується до африканських завдань групи.

«Вагнерівці» у Ростові-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

Як вважають експерти, принаймні за п'ять років діяльності на континенті «Вагнер» забезпечив Москві швидкий і дешевий вплив. Це також дало Кремлю можливість правдоподібно заперечувати свою причетність до втручання у вибори та кампанії з дезінформації в кількох країнах, а також до імовірних масових вбивств у ЦАР і Малі.

Попри заяву Володимира Путіна у вівторок, що російська держава «повністю фінансувала» «вагнерівців» в Африці, ПВК забезпечила собі джерела фінансування і за межами Москви.

Старший консультант міжнародної кризової групи по ЦАР Чарльз Буссель, сказав, що він не розуміє, як без схвалення Москви «Вагнер» продовжує свої операції в Африці, до яких залучені тисячі людей.

«"Вагнер" значною мірою покладається на матеріально-технічне забезпечення Міністерства оборони Росії щодо постачання військового обладнання, — сказав він. — Без цієї підтримки найманці матимуть проблеми з роботою в довгостроковій перспективі».

Самуель Рамані, співробітник аналітичного центру Rusi та автор книги «Росія в Африці», зауважує, що Пригожин може перетворити свої африканські операції на тиху гавань для подальшого перебування там, якщо не матиме можливості залишитися в Білорусі. Експерт певен: «Він може з’явитися в Судані або в ЦАР як середньостроковому пункті призначення».

«Пригожин хотів стати обличчям і рушієм політики Росії в Африці», — сказав Рамані. На його думку, операції «Вагнера» в Африці могли б пережити як усунення, так і смерть Пригожина, адже ця ПВК мала зв’язки з розвідувальними службами російського ГРУ і нею керували військові ветерани.

Операції «Вагнера» можуть також перейти до інших приватних військових компаній: наприклад, до тих двох, які нещодавно заснував російський енергетичний гігант «Газпром».