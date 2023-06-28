З початку повномасштабного вторгнення сили РФ позасудово стратили 77 цивільних українців — ООН

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Такі дані містяться в опублікованому 27 червня звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). Він охоплює період з 24 лютого 2022 до 23 травня цього року.

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Це 72 чоловіки та п’ять жінок, яких довільно затримали на тимчасово окупованих територіях України. У звіті вказано, що принаймні ще один затриманий помер унаслідок тортур, негуманних умов утримання та відмови в потрібній медичній допомозі.

«Це воєнний злочин і кричуще порушення міжнародного гуманітарного права», — підкреслила на брифінгу голова моніторингової місії УВКПЛ ООН в Україні Матільда Богнер. Вона додала, що позасудових розправ над цивільними було більше.

Масове поховання невідомих цивільних та українських військових у лісі неподалік деокупованого Ізюма, 15 веренся 2022 р. © Evgeniy Maloletka/ AP

Місія УВКПЛ також задокументувала понад 900 довільних затримань цивільних осіб, зокрема дітей і літніх людей. 864 з них провели сили Росії — військові, правоохоронці та пенітенціарна система.

«(Сили РФ. — Ред.) широко застосовували тортури, жорстоко поводилися з цивільними затриманими», — зазначила Матільда Богнер.

Вона підкреслила, що таких випадків набагато більше. У доповіді розглядалися тільки окремі, а не масові ув’язнення.

ООН також зафіксувала 75 випадків затримання цивільних осіб українськими силовиками з лютого 2022 до травня 2023 року. Здебільшого йдеться про людей, яких підозрювали в злочинах, пов'язаних із військовим конфліктом. Половина з них зазнавала тортур і жорстокого поводження під час допитів, наголошується в доповіді. У тексті зазначено, що більшість затримань провели співробітники Служби безпеки України.

Під час роботи над доповіддю моніторингова місія УВКПЛ ООН зібрала свідчення 1136 постраждалих та свідків. Для цього співробітники відвідали 274 різні об'єкти, а також 70 офіційних місць утримання під вартою, які перебувають у віданні влади України. Влада РФ не надала доступу до підконтрольних їм місць ув'язнення, незважаючи на всі офіційні запити Верховного комісара ООН із прав людини.

Український військовий стоїть у підвалі, який був камерою для тортур під час російської окупації, у відвойованому селі Козача Лопань, Україна, 17 вересня 2022 року © Leo Correa/AP