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Ситуація критична: в Румунії закликають НАТО допомогти Молдові
Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає обов’язком союзників по НАТО знайти способи допомогти допомогти Молдові стати більш стійкою
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Про це повідомляє Agerpres.
«Республіка Молдова є важливою темою для мене і, як я дізнався сьогодні, для всіх нас. Ситуація в Молдові критична. Я вважаю, що наш обов'язок і відповідальність – знайти способи допомогти Молдові стати більш стійкою», — сказав Йоганніс після зустрічі кількох лідерів країн-членів НАТО в Гаазі.
Глава держави висловив сподівання, що у підсумках саміту Альянсу у Вільнюсі знайдуться деякі зауваження з цього приводу.