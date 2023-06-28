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Ситуація критична: в Румунії закликають НАТО допомогти Молдові

Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає обов’язком союзників по НАТО знайти способи допомогти допомогти Молдові стати більш стійкою 

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Прапор Молдови
Прапор Молдови © AP / JOHN MCCONNICO
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Про це повідомляє Agerpres

«Республіка Молдова є важливою темою для мене і, як я дізнався сьогодні, для всіх нас. Ситуація в Молдові критична. Я вважаю, що наш обов'язок і відповідальність – знайти способи допомогти Молдові стати більш стійкою», — сказав Йоганніс після зустрічі кількох лідерів країн-членів НАТО в Гаазі. 

Глава держави висловив сподівання, що у підсумках саміту Альянсу у Вільнюсі знайдуться деякі зауваження з цього приводу. 

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