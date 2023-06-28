Підготовка до саміту

Підтримка України, обороноздатність Євросоюзу, протистояння між Косово та Сербією, відносини з Латинської Америкою — лише кілька тем, які офіційно планують обговорити лідери ЄС на саміті, який починається 29 червня в Брюсселі. А неофіційно — на порядку денному ще й спроба військового заколоту в Росії та ризики політичної нестабільності в РФ. Питання євроінтеграції України у списку запланованих питань формально немає, але тиждень тому Єврокомісія оцінила прогрес Києва на шляху до ЄС.

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Україна — головна тема

Російська агресія проти України та підтримка Києва — знову головні теми саміту Євросоюзу, який відбудеться в Брюсселі 29 та 30 червня. Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

З початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз виділив Україні понад 72 мільярди євро, а також запровадив низку безпрецедентних антиросійських санкцій. Про це також йдеться в документі. І ЄС підтримуватиме українські економіку, суспільство та військо надалі, а також майбутню відбудову країни.

Європейська стратегічна автономія має на меті зробити ЄС незалежним глобальним політичним центром © consilium.europa.eu

Лідери Євросоюз обговорять також нагальні економічні виклики, проблеми міграції та зовнішні відносини, зокрема з Китаєм та країнами Латинської Америки.

Окремим пунктом заплановані переговори про спільну безпеку Євросоюзу. Визнаючи, що головним її елементом є НАТО, ЄС все ж хоче мати автономну можливість захистити себе та своїх громадян.

Серед тем, яких немає в офіційному порядку денному, — спроба військового заколоту в Росії минулими вихідними. Про це, із покликанням на джерела, повідомляють українські медіа.

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС — індикатор тем саміту

Про те, що на зустрічі Європейської ради говоритимуть про заколот Євгена Пригожина та його групи «Вагнера, опосередковано свідчать теми переговорів міністрів закордонних справ ЄС. Вони зустрілися в Люксембурзі 26 червня.

Жозеп Боррель — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Frederic Sierakowski

Звісно, ми почали з обговорень того, що сталося в Росії минулими вихідними, — сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на початку пресконференції. — Ці події показали, що російська держава і особиста влада Путіна послаблена, а політична система тріщить скрізь

Він також додав, що РФ входить в еру політичної нестабільності, а це може бути небезпечно, ураховуючи її ядерний потенціал:

Але головний висновок нашої зустрічі — продовжувати підтримувати Україну. Навіть більше, ніж коли-небудь

До зустрічі дипломатів ЄС по відеозв'язку приєднався міністр закордонних справ України. Дмитро Кулеба розповів, зокрема, про ситуацію на фронті, а також про термінові потреби України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднався до зустрічі з главами МЗС Євросоюзу © МЗС України

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас раніше в інтерв'ю українській редакції RFI сказав, що Брюссель оцінює потреби Києва саме на підставі запитів української влади, а також власного аналізу. І ці дані завжди збігаються, зауважив дипломат.

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Матті Маасікас - Глава представництва ЄС в Україні © RFI

Міністри закордонних справ ЄС погодилися також збільшити Європейський фонд миру ще на 3,5 мільярда євро. Тепер він становить 12 мільярдів. Це очікуваний крок, адже розрахований до 2027 року бюджет вже вичерпаний на понад 90%.

Головні видатки — підтримка України. Але не лише. Європейський фонд миру передбачає також допомогу Грузії та Молдові, країнам Африки та Західних Балкан.

Засідання Ради міністрів Закордонних справ ЄС. 26 червня 2023 © Frederic Sierakowski

У рамах Фонду ЄС виділив Україні вже сім траншів допомоги на понад 3,5 мільярда євро. Надання восьмого з початку травня блокує Угорщина. Йдеться про 500 мільйонів євро, яких, як сказав Боррель, життєво потребує Україна. Але Будапешт формально вимагає від Києва спершу зняти санкції з угорського ОТП-Банку. Українська влада внесла його до списку спонсорів війни через співпрацю з росіянами.

Ми продовжуємо працювати, з Угорщиною та Україною, — сказав Жозеп Боррель, — щоб знайти рішення і розблокувати цей стан справ

Раніше ЄС виділив також один мільярд євро для постачання боєприпасів Україні з арсеналів європейських країн, і ще один — на виробництво нових.

Євроінтеграція України: поки два з семи

Питання прогресу України на шляху євроінтеграції в офіційному порядку денному саміту ЄС немає. Але наприкінці минулого тижня про це йшлося під час неформальної зустрічі Ради міністрів ЄС із загальних справ. А Єврокомісія раніше підготувала попередній усний звіт про виконання семи євроінтеграційних рекомендацій.

Олівер Варгеї - єврокомісар з питань розширення і сусідства © europarl.europa.eu

З них поки виконано дві, сказав Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї. Це реформа судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також увідповіднення з європейськими нормами українського законодавства про ЗМІ.

Водночас в Єврокомісії відзначили й інші успіхи України, зокрема, прогрес щодо реформи Конституційного суду. Київ, за словами Олівера Варгеї, виконав більше ніж половину потрібної роботи.

Крім виконаних рекомендацій та реформи конституційного суду, Україна повинна також посилити боротьбу з відмиванням грошей та корупцією, зокрема призначити керівників САП та НАБУ, ухвалити антиолігархічний закон та завершення реформи законодавства щодо нацменшин.

Україна розраховує почати офіційні переговори про вступ до ЄС до кінця року © AP

У жовтні Єврокомісія надасть керівництву ЄС вже офіційний письмовий звіт про виконання рекомендацій. І на підставі цих висновків лідери Євросоюзу визначаться з наступними кроками. Україна розраховує, що це буде початок офіційних переговорів про вступ.

Очікуємо європейської поведінки

Крім підтримки України, лідери ЄС планують обговорити низку внутрішніх тем, зокрема безпеку Союзу. У цьому питанні вони покладаються на НАТО, йдеться в офіційному пресрелізі, але продовжать роботу, зокрема, у рамах Версальської декларації.

Ухвалений торік у березні документ передбачає нарощування військових потужностей, зменшення енергозалежності та побудову надійної економічної бази. Очікується, що Європейська рада надасть подальші вказівки щодо зміцнення обороноздатності ЄС, зокрема обговорить інвестиції у відповідні галузі та активізацію військового виробництва.

З особливо актуальних для ЄС закордонних справ — відносини з Китаєм, Латинською Америкою та Західними Балканами. У липні на саміт до Брюсселя приїдуть лідери латиноамериканських країн. Крім безпекової та економічної співпраці, а також захисту правил ООН, європейці хотіли б налагодити з регіоном співпрацю в галузі інформаційних технологій. Менше ніж половина жителів держав Латинської Америки мають доступ до швидкісного інтернету, зауважив Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель та президент Сербії Александер Вучич. Брюссель, 2 травня 2023 © AP / Frederic Sierakowski

Євросоюз занепокоєний загостренням між Косово та Сербією. На початку червня їхні керівники, за посередництва європейських лідерів, домовилися про нормалізацію відносин, але протистояння між Белградом та Приштиною тільки посилилося.

Жозеп Боррель та прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. Брюссель, 2 травня 2023 © AP / Frederic Sierakowski

ЄС продовжує схиляти сторони до діалогу, але прориву, як зауважив Жозеп Боррель, поки не сталося. Певні сподівання глава європейської дипломатії покладає на муніципальні вибори, які мають відбутися у чотирьох північних провінціях Косова, переважно населених, сербами. Боррель сподівається, що виборці матимуть вільний доступ до голосування:

Як від потенційних членів Євросоюзу ми очікуємо від них (Косова та Сербії. — Ред.) європейської поведінки