Два тижні до саміту у Вільнюсі: чи встигнуть в блоці домовитись про вступ Швеції і чого чекати Україні

саміт нато

Слідом за Фінляндією Швеція розраховувала приєднатися до НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Але заявка Стокгольма досі не ратифікована парламентами Туреччини та Угорщини. А без згоди всіх країн НАТО дорога до офіційного членства буде закрита. Україна ж очікує від саміту запрошення до членства в Альянсі.

Швеція може стати членом НАТО вже на липневому саміті Альянсу, а Україна очікує рішення про початок процедури запрошення до членства.

Реклама Читати продовження

Дорога Швеції до НАТО

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року переконало Швецію та Фінляндію відмовитися від нейтральності й позаблоковості та подати заявку на вступ до НАТО. За рік, у квітні 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом Альянсу, а от Стокгольм зіткнувся з труднощами.

Здебільшого ратифікацію шведської заявки гальмує Туреччина. Ще від початку перемов Анкара ставила під сумнів членство Швеції в Альянсі. Причиною називали те, що Стокгольм надав притулок членам організації «Робітничої партії Курдистану». Туреччина вважає її терористичною і вимагає екстрадиції партійців. Швеція ці звинувачення відкидає.

А в січні 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявки Швеції на вступ у Північноатлантичний альянс через акцію в Стокгольмі, учасники якої спалили Коран. Це змусило союзників по НАТО активувати зусилля, щоби переконати Туреччину відмовитися від блокування вступу країни до Альянсу.

Лідер ультраправої датської політичної партії Stram Kurs Расмус Палудан спалює екземпляр Корану під час акції у Стокгольмі, 21 січня 2023 року. © REUTERS / Fredrik Sandberg

14 червня в Анкарі відбулася зустріч офіційних представників Швеції, Туреччини та НАТО. Шведська сторона заявила про хорошу та змістовну дискусію й наголосила, що зробила достатньо, щоб переконати Туреччину дати зелене світло Швеції в Альянсі. Проте й визнала, що Анкара поки не готова ухвалити рішення.

Сторони домовилися продовжити роботу над «конкретними кроками». Наступна зустріч сторін запланована на 6 липня — за тиждень, до саміту у Вільнюсі. Однак 29 червня, у день релігійного свята Курбан-Байрам, емігрант із Іраку Салван Моміка, отримавши офіційний дозвіл на проведення акції, спалив Коран перед мечеттю в Стокгольмі. Перед цим він жбурляв священну для мусульман книгу та обмотував її беконом. Акцію засудили й у Швеції

Демонстрант спалює Коран біля центральної мечеті Стокгольма, 28 червня 2023 року. © via REUTERS / TT NEWS AGENCY

У турецькому МЗС та Держдепартаменті США засудили вчинок іракця. У Вашингтоні наголосили, що це не має вплинути не приєднання Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Щодо Угорщини, то на відміну від Туреччини, не має списку вимог до Швеції. Уряд Віктора Орбана стверджує, що шведські політики «відверто брехали» про стан демократії в Угорщині, а також критикують угорську політику зближення з Росією. Орбан заявляє, що відносини між Будапештом та Стокгольмом мають поліпшитися, перш ніж ратифікувати заявку на членство.

Шанси у Вільнюсі

Швеція поставила за мету приєднатися до Альянсу найпізніше на саміті НАТО 11–12 липня, проте навіть у Стокгольмі почали сумніватися в її досягненні.

«Ніхто не може обіцяти, що це станеться саме у Вільнюсі або безпосередньо перед Вільнюсом, навіть якби це було нашою амбіцією із самого початку. І це прагнення ми поділяємо з усіма іншими країнами НАТО», — заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у середу, 28 червня.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон © AP / Virginia Mayo

Шанси зменшуються і через те, що в Угорщини наступного тижні залишається три дні парламентської сесії перед літніми канікулами для ратифікації шведської заявки. І хоча ЗМІ писали, що Будапешт може ухвалити рішення за лічені дні до саміту у Вільнюсі, Асошіейтед прес пише , що угорський парламент відклав ратифікацію заявки Швеції до осені.

Експерти вважають, що позиція Угорщини пов’язана з її тісними контактами з Росією. Та ще перед військовим вторгненням в Україну вимагала від НАТО гарантувати своє нерозширення.

«Ми пам’ятаємо, як очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто за три місяці до широкомасштабної війни в Україні їздив до Москви отримувати орден Дружби. Очевидно, не просто так його вручають, потрібно відпрацьовувати», — зауважує голова Громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж.

Прихильність Будапешта до Кремля простежується і протягом усієї російсько-української війни: починаючи від блокування фінансової допомоги Києву та санкцій проти РФ і закінчуючи постійними перешкодами інтеграції України до ЄС та НАТО.

Та щодо питання Швеції Угорщина дивиться і на Туреччину. Будапешт раніше відтягував ратифікацію заявки на вступ до НАТО від Фінляндії, але погодив це рішення одразу після схвалення Анкарою. Тому найбільшу проблему на дорозі Швеції до Альянсу експерти вбачають саме в Туреччині.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом із законодавцями голосує щодо заявки Фінляндії на вступ до НАТО в парламенті в Будапешті, 27 березня 2023 року. © AP / Denes Erdos

Обнадійливим для Стокгольма є прогноз Джерджа. На його думку, ратифікацію заявки Швеції відкладали через президентські вибори в Туреччині:

— Реджеп Ердоган використовував під час передвиборчих перегонів тезу, що він світовий лідер і впливає на інші країни, що з ним рахуються і так далі. Тобто ситуація зі Швецією була використана для внутрішньої політики. Вибори закінчилися, тож немає сенсу продовжувати це. Тим більше, Швеція вступає в організацію, у якій перебуває сама Туреччина. Тобто вона посилює НАТО, а це посилення безпеки і для турків. Я думаю, це буде зроблено.

Та заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов застерігає від оптимістичних прогнозів. Як він зауважує, після перемоги Ердогана були сподівання, що Анкара погодить членство шведів у НАТО, принаймні динаміка була досить позитивною:

— Однак нещодавно Верховний суд країни визнав незаконною заборону акцій, таких як спалення Корану. Цим одразу скористалася група радикалів, представлена як шведськими ультралівими, так і курдськими організаціями, для того, щоби провести марш проти НАТО та спалити Коран. На це досить гостро відреагували в Анкарі, що викликало великі сумніви, що Туреччина не скористається нагодою та не заблокує вступ Швеції до НАТО.

Саме тому зараз турецькі та шведські оглядачі значно менш оптимістичні щодо схвалення членства Швеції. За словами експерта, за цим ще стоїть бажання Туреччини закріпити своє окреме місце в Альянсі, щоби диктувати свої умови. Адже вона розуміє свою ключову позицію на дуже напруженому південно-східному фланзі НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон © AP / Burhan Ozbilici

Але, як каже Данилов, можливість переконати Анкару все-таки є:

— Навесні та на початку літа активно йшли перемови турків зі США щодо купівлі винищувачів Ф-16, які вкрай потрібні Туреччині. Були розмови, що США начебто виставляло умовою для розблокування продажу літаків — позитивне рішення Анкари по вступу Швеції до НАТО. Турки відмовилися від поєднання цих кейсів, і поки ситуація в глухому куті.

Анкара зараз дуже економізує свою зовнішню політику та потребує грошей, нових кредитних ліній і співпраці з фінансовими установами. Скільки важить цей чинник в американській стратегії перемов із Туреччиною, поки невідомо. Але, ймовірно, відіграє свою роль. На думку експерта, досягнення домовленостей між Туреччиною, Швецією та НАТО можливе, але оптимізму щодо цього значно поменшало.

Рішення щодо України

На саміті у Вільнюсі багато уваги буде приділено й українському питанню. Звісно, Україна хотіла би офіційне запрошення на вступ до НАТО, але вже визнає, що цього не відбудеться, поки триває російсько-українська війна.

Однак в ОП визначили два паралельні результати, яких прагне досягти Київ на зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі: політичне рішення про початок процедури запрошення України до членства й рішення щодо отримання гарантій безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський © AP

На думку Сергія Джерджа, запрошення України до членства в НАТО було б чітким сигналом для українців, «що Альянс нас активно підтримує», для Росії — «прибрати руки геть від України», а для інших країн-членів НАТО — «рішення ухвалено, і потрібно робити все, щоб його реалізувати».

Сергій Джердж пояснює:

— Насправді цей крок від НАТО нічого не вимагає, тому що із цим запрошенням ми не стаємо автоматично членами Альянсу. У війну їм вступати не треба, чого так сильно побоюються деякі лідери. Але для нас це би стало початком на шляху до вступу в Північноатлантичний альянс. І це запрошення має бути відповідно сформульовано в тих документах, які приймуть країни-члени НАТО на цьому саміті.

Експерт очікує, що Україна дійсно отримає таке запрошення, однак ще багато процесів має відбутися до саміту у Вільнюсі. І Джердж вважає, що найголовнішою є позиція США:

— Дуже важливо, щоби Штати дали чітку заяву щодо цього. Це могло би започаткувати процес вступу України до НАТО. Ми бачимо, що нас уже підтримує Франція та Німеччина. Якщо в нас буде ситуативна більшість серед країн-членів Альянсу, то разом зі США можна буде переконати і всіх інших.