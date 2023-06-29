Прем'єр Ізраїлю відкинув пропозиції озброїти Україну «Залізним куполом»

ПОБОЮВАННЯ НЕТАНЬЯГУ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що Ізраїль не може дозволити США надати Україні систему «Залізний купол», розроблену спільно зі Штатами.

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Він сказав, що побоюється нібито ізраїльська зброя може бути захоплена на полі бою й зрештою потрапить до рук іранців, які останнім часом встановили тісні військові відносини з Росією, передає Wall Street Journal

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав побоювання Нетаньягу «повністю вигаданими та спекулятивними припущеннями».

Нагадаємо, кілька днів тому сенатори США Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликали комітет Сенату у справах збройних сил сприяти зміцненню ППО України, зокрема, системами «Залізний купол». Сенатори не просять Ізраїль віддавати свої батареї ПРО, а хочуть, щоб країна дозволила США передати американські системи.

Зазначимо, що минулого року міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що «Залізний купол» не буде ефективним в Україні, оскільки він не захищає від крилатих та балістичних ракет.

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