1184 українських дітей росіяни незаконно передали під «опіку»

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Російська влада незаконно передала під «попередню опіку» 1184 дітей, депортованих з українських тимчасово окупованих територій. Це втричі більше, ніж росіяни офіційно підтверджують.

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Наприкінці 2022 року уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова зазначила, що в сім’ї було влаштовано 380 дітей, вивезених з України.Однак згідно зі звітом уряду Ростовської області за 2022 рік, під попередню опіку передали 1184 дітей, які прибули «без законних представників із територій Донбасу та України», повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Наведені дані ще раз вказують на масштаби російських злочинів. Незаконне передання під опіку — кричущий злочин проти українських дітей», — йдеться у повідомленні.

У цю цифру можуть входити діти-сироти, які жили в дитбудинках на тимчасово окупованих територіях або втратили батьків під час війни.

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Раніше ми повідомляли про те, що ООН внесла росіян до «списку ганьби» за злочини проти українських дітей, країни ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення РФ українських дітей. Йдеться про використання так званого Московського механізму для розслідування щодо примусового переміщення дітей з окупованих Росією територій України.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.