ЗАВОРУШЕННЯ ТРИВАЮТЬ

Четверту ніч у французьких містах неспокійно через убивство підлітка офіцером поліції. Прощання з хлопцем відбудеться сьогодні.

Франція долучила 45 тисяч правоохоронців та бронетехніку для придушення безладів

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Ситуація в країні

Поліцейські біля автівки, яка палає в районі Ла Мейно у Страсбургу, Франція, 30 червня 2023 р. © AP / Jean-Francois Badias

Минулої ночі палали будівлі й автівки. Пограбовані низка крамниць. Поліціянти затримали 471 людину. На думку місцевих ЗМІ, адміністрація Президента Еммануеля Макрона зіштовхнулася з найсерйознішою з 2018 року кризою — тоді в країні тривали масові протести «жовтих жилетів».

Заворушення спалахнули по всій країні, зокрема у Марселі, Ліоні, Тулузі, Страсбургу та Ліллі, а також у Парижі. У вівторок у передмісті столиці — Нантері — було застрелено 17-річного хлопця алжирсько-марокканського походження. Про це йдеться у публікації «Ройтерз».

Його смерть спричинила обурення незаможних громад, де проживають вихідці з різних країн світу. Вони протестують проти насильства з боку поліції та расизму.

In Angers, in western France, locals are fighting back against migrants looting shops and businesses. #FranceRiots https://t.co/srohIPXq2Z — Paul Golding (@GoldingBF) July 1, 2023

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманен заявив, що від початку заворушень загальна кількість затриманих перевищила 1100.

Напередодні лише у Марселі, другому за величиною французькому місті, до відділків поліції доправили 80 осіб.

У соцмережах ширяться кадри вибуху, що пролунав у старому портовому районі Марселя. Міська влада заявила, що з'ясовує причини, а втім, про жертв там не повідомляють.

За даними поліції, в центрі Марселя бунтівники пограбували магазин зброї і викрали кілька мисливських рушниць без набоїв. Поліція повідомила, що затримала одну людину з гвинтівкою, що була начебто поцуплена.

Ще більше силовиків

Французький поліцейський у Нантері, Франція, 1 липня 2023 р. © REUTERS / YVES HERMAN

Мер Марселя Бенуа Паян закликав уряд негайно доправити у місто додаткові сили. «Пограбування та насильство є неприпустимими», — написав міський голова у твіттері.

У Ліоні, третьому за величиною місті Франції, жандармерія застосувала бронетранспортери та гелікоптер для придушення заворушень.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен закликав місцеву владу по всій Франції припинити рух автобусів і трамваїв після 21:00. І сказав, що до охорони порядку долучили вже 45 тисяч силовиків. Це на 5 тисяч більше, ніж у четвер.

«Наступні години будуть вирішальними, і я знаю, що можу розраховувати на ваші бездоганні зусилля», — звернувся очільник МВС до пожежників та поліцейських.

Відповідаючи на питання журналістів телеканалу TF1, Дарманен повідомив, що уряд наразі не відкидає запровадження надзвичайного стану у зв’язку з акціями непокори.

Міністр також заявив, що понад дві сотні силовиків дістали поранення після початку заворушень. І додав, що 17 — середній вік затриманих учасників безладів.

Раніше Президент Республіки Еммануель Макрон звернувся до батьків із закликом не пускати дітей на вулиці.

До спокою народ закликали гравці національної збірної Франції з футболу. «Насильство має припинитися, щоб залишити місце для трауру, діалогу та відновлення», — йдеться у рідкісній заяві, опублікованій на інстаграм-сторінці зірки Кіліана Мбаппе.

З початку заворушень по всій країні пограбовані десятки крамниць. Спалені близько 2 тисяч автомобілів.

На стадіоні «Стад де Франс», що розташований на околиці Парижа, скасували два заходи. Організатори відомих у світі велоперегонів «Тур де Франс» заявили, що вони готові адаптуватися до будь-якої ситуації — змагання стартують у понеділок в іспанському місті Більбао.

Кризова нарада Макрона

Протестувальники блокують вулицю сміттєвими баками неподалік Парижа, Франція, 1 липня 2023 р. © AP / Lewis Joly

Президент Франції достроково залишив саміт Європейського Союзу в Брюсселі, щоб взяти участь у другому за два дні кризовому засіданні уряду.

Він попросив соцмережі видалити «найделікатніші» кадри заворушень і розкрити особи користувачів, які розпалюють насильство. Про це пиши агенція «Ройтерз»

Жеральд Дарманен зустрівся з представниками найпопулярніших соціальних платформ та заявив, що влада не потерпить ширення контенту, який пропагує насильство.

Riot police arrests an individual who was on a scooter, according to the police, he was involved in the ongoing riots and loots in the city of #Marseille. #Paris #FranceRiots #France pic.twitter.com/Mw166KZXFR — Asia News (@asianewsteam) July 1, 2023

Друг убитого 17-річного хлопця в інтерв’ю журналістам розповів, що гнів підживлюється відчуттям несправедливості після розголосу випадків насильства з боку поліції проти етнічних меншин. Більшість жертв були вихідцями з колишніх французьких колоній. «Нам набридло, ми теж французи. Ми проти насильства, ми не покидьки», — сказав він.

Макрон заперечує наявність системного расизму всередині правоохоронних органів.

Поліціянт, який смертельно поранив 17-річного водія у груди, зізнався у скоєному та перебуває під вартою. Розслідування триває.

Адвокат підсудного Лоран-Франк Лієнар, повідомив, що його клієнт цілився в ногу водія, але влучив у груди, коли хлопець натиснув на педаль газу, щоб уникнути перевірки документів поліцейскими. «Очевидно, що офіцер не хотів вбивати водія», - сказав Лієнар в ефірі BFM TV.