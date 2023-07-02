У Франції тривають заворушення. Протестувальники атакують будівлі, які представляють французьку державу

П’ЯТА НІЧ

Минулої ночі інтенсивність безладів дещо спала, — повідомляють французькі ЗМІ. Уряд доправив майже 50 тисяч силовиків для охорони порядку. Попри це у містах країни тривають вандалізм, грабежі, підпали та навіть стрілянини. Цього разу в епіцентрі неспокою опинилися Марсель та передмістя Парижа.

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Автівка, що палає під час п’ятого дня протестів у Туркуені, Франція, 2 липня 2023 р. © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL

Поліція Марселя застосувала сльозовий газ проти людей, що вийшли на вулиці у знак протесту після смерті 17-річного підлітка у передмісті Парижа. Хлопця під час перевірки документів смертельно поранив у груди патрульний поліцейський.

У місті відбувалися сутички молоді з поліцією. Зафіксовані численні спроби пограбування крамниць.

У паризькому регіоні невідомі напали на будинок Венсана Жанбрюна, мера міста Л’Ай-ле-Роз. Чоловік повідомив, що глибокої ночі зловмисники намагалися протаранити його житло автомобілем. Їх пограбували. Постраждали дружина мера та двоє їхніх малих дітей. Прокуратура розпочала розслідування у справі за статтею «замах на вбивство».

Безлади в Парижі, Франція, 2 липня 2023 р. © REUTERS / JUAN MEDINA

«Тиха ніч завдяки рішучим діям поліції», — написав у неділю рано вранці міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. За його вказівкою до охорони порядку в країні долучили 45 тисяч жандармів і поліцейських. Підкріплення зокрема прибуло до Марселя, Ліона та Гренобля.

Пізніше у неділю Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в суботу ввечері заарештували 719 осіб, що менше, ніж 1311 затриманих попередньої ночі та 875 у ніч на п’ятницю.

Низка держав звернулася до своїх громадян з попередженням бути пильними на тлі заворушень. Генеральне консульство Китаю подало офіційну скаргу до Франції після того, як у четвер в автобусі з китайською туристичною групою невідомі розбили вікна, що призвело до незначного травмування пасажирів. Про це йдеться у повідомленні консульського управління Китаю.

Силовики у Парижі, Франція, 1 липня 2023 р. © AP / Christophe Ena

У Парижі поліція посилила охорону на Єлисейських полях після заклику протестувальників у соціальних мережах про зібрання на відомому проспекті. Туристичну принаду охороняли сили безпеки, які вибірково перевіряли перехожих. Фасади магазинів у столиці забили дошками, щоб запобігти можливому пошкодженню майна та пограбуванням.

У центрі Парижа все ж відбулися хаотичні сутички. Поліція міста повідомила, що в нічних зіткненнях пошкоджені шість громадських будівель і поранення дістали п'ятеро поліцейських. У місті затримали близько 315 осіб.

Неспокійно було й у Ніцці та Страсбургу. Президент Еммануель Макрон відклав перший за 23 роки державний візит до Німеччини, який мав розпочатися сьогодні.

У суботу в Нантері, що неподалік Парижа відбулося прощання із підлітком, який помер внаслідок дій поліції. Кілька сотень людей вишикувалися в чергу, щоб увійти до великої мечеті. Волонтери в жовтих жилетах стояли на варті, а кілька десятків перехожих спостерігали з іншого боку вулиці, — повідомляє «Ройтерз».

Поліціянт, який смертельно поранив 17-річного водія у груди, зізнався у скоєному та перебуває під вартою. Розслідування триває.

Адвокат підсудного Лоран-Франк Лієнар, повідомив, що його клієнт цілився в ногу водія, але влучив у груди, коли хлопець натиснув на педаль газу, щоб уникнути перевірки документів поліцейскими. «Очевидно, що офіцер не хотів вбивати водія», - сказав Лієнар в ефірі BFM TV.