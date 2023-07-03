Міжнародний центр розслідування злочинів РФ в Україні почав роботу в Гаазі

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Про початок роботи Міжнародного центру з розслідування злочинів РФ оголосили 3 липня. Він збиратиме дані для суду за російську агресію проти України.

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Про це повідомили на офіційному сайті Європейської комісії.

«Новостворений Центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та посилення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії та сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних з початку російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що до складу Міжнародного центру увійшли національні прокурори, які уже беруть участь у роботі Слідчої групи. Вони вестимуть роботу за постійної оперативної, фінансової, юридичної та матеріально-технічної підтримки Євроюсту.

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«Вторгнення Росії в Україну продовжує приносити невимовні жахи щодня. Глибоко тривожні новини про навмисні напади на мирних жителів, у тому числі дітей, стали жорстоким щоденним нагадуванням про кровопролиття, яке Путін повернув на наш континент. Докази незліченних міжнародних злочинів, скоєних Росією, накопичуються. Новий міжнародний центр обвинувачення відіграватиме ключову роль у забезпеченні притягнення винних до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Ми не залишимо каменя на камені, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності», — зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Одне з основних завдань Центру — забезпечити належний захист відповідних доказів і розпочати розслідування в рамках тієї правової бази, яка існує нині, до створення Міжнародного трибуналу.

До того ж, усі докази, зібрані Центром, можуть бути використані в інших юрисдикціях, включаючи національні та міжнародні суди.