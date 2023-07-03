Системна хвороба суспільства. Чому не припиняються протести в Сербії?

ПРОТЕСТИ НЕ ПРИПИНЯЮТЬСЯ

«Сербія проти насильства!» Із таким гаслом уже два місяці поспіль на вулиці сербських міст виходять тисячі людей і вимагають, щоби звільнили силовиків та припинили пропаганду агресії в ЗМІ. В останньому мітингувальники вбачають роль президента Вучича. Він, мовляв, використовує культ сили задля своїх політичних цілей.

Протести в Сербії не припиняються вже два місяці

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Дев'яті протести поспіль

Тисячі людей минулими вихідними знову вийшли на вулиці Белграда. Протестували спершу біля будівлі парламенту, а потім рушили на офіс проурядового телеканалу Pink TV. Мітингувальники вимагають відставки керівництва країни та покарання для місцевих ЗМІ.

Дев'яті вихідні поспіль тисячі людей виходять на протести в Сербії. Белград, 1 липня 2023 AP - Marko Drobnjakovic

Це вже дев’яті поспіль масові протести в Сербії. Їх влаштовують кожні вихідні — відтоді, як два місяці тому країну шокували два масових вбивства. 3 травня підліток застрелив дев'ятьох дітей та одного дорослого в столичній школі. Сам стрілець уникнув покарання, адже на момент вчинення злочину мав 13 років. Наступного вечора 21-річний юнак відкрив вогонь з авто по перехожих у селі Мало Ораш'є неподалік Белграда. Загинуло ще дев’ятеро людей.

Унаслідок стрілянини в Сербії 3 та 4 травня загинули 19 людей AP - Darko Vojinovic

Учасники протестів у Белграді та інших містах Сербії хочуть відставки очільників силових структур. Але головними винуватцями травневих інцидентів серби вважають місцеві медіа. Тому вони вимагають звільнити керівництво національного теле-, радіомовлення та органу, який наглядає за ЗМІ, а також позакривати таблоїди і телеканали, які пропагують насильство, зокрема Pink та Happy.

У Сербії цю стрілянину сприйняли не просто як випадки, а як симптоми системної хвороби суспільства, — каже редакторка ресурсу «Балканський огляд» Наталія Іщенко. І хвороба ця — нагнітання культу сили та пропагування насильства в медіа

Сербські ЗМІ: усе заради рейтингів

Сербія — третя після Ємену та США країна у світі за кількість вогнепальної зброї у населення. Станом на 2018 рік її мали понад 39% сербів — порахувала дослідницька група Small Arms Survey. І попри намагання уряду вилучити зброю, ситуація поки мало змінилася. У країні з населенням менше ніж сім мільйонів, тільки офіційно зареєстровано близько 900 тисяч стволів, пише Deutsche Welle. Це здебільшого мисливські рушниці, які принаймні обліковують та контролюють.

Уряд Сербії оголосив амністію тим, хто добровільно здасть зброю AP

Ще більша проблема — зброя, яку серби тримають потайки. Вона залишилася здебільшого ще з часів балканських воєн 90-х років. Люди здають її неохоче навіть попри амністію. Передусім тому, що досі не до кінця довіряють місцевим органам правопорядку і хочуть мати змогу захистити себе самотужки в разі потреби.

А втім, одна справа — мати зброю, а інша — застосовувати її в мирному житті. І саме тут, вважають учасники протестів, винні ЗМІ.

Одразу на кількох сербських телеканалах, пояснює Наталія Іващенко, годинами поспіль могли показувати реаліті-шоу, учасники яких ображали одне одного, билися в прямому ефірі, де чоловіки били жінок. Щось схоже на популярні колись у Росії «Дом-1» та «Дом-2».

Протест біля офісу одного з державних телеканалів. 27 червня 2023 AP - Darko Vojinovic

Головним героєм іншого реаліті-шоу на Pink TV був засуджений за вбивство злочинець. Після травневої стрілянини керівництво каналу закрило проєкт, але серби вимагають припинити роботу телеканалу.

У Сербії, зауважує пані Іщенко, також дуже популярна друкована жовта преса, яка постійно пише про насильство.

Пропагування насильства та «уроки героїзму»

Учасники сербських протестів вимагають відставки президента Александара Вучича. Той каже, що в травневих вбивствах ані він, ані його команда не винні. А опозиція, за його словами, використовує трагедію, щоб прийти до влади.

Президент Сербії Александер Вучіч відкидає відповідальність уряду за масову стрілянину в травні AP - Darko Vojinovic

Але Вучича звинувачують не просто тому, що як президент він відповідає за всі процеси в країні. Телеканали, на яких транслювалися скандальні шоу, і таблоїди, які пишуть про насильство, — підконтрольні саме главі держави чи його оточенню. Тож Вучич, вважають мітингувальники, не дбав про наслідки агресивного контенту, навіть більше — міг заохочувати його виробництво.

Такі програми, пояснює Наталія Іщенко, мали високі рейтинги, особливо серед молоді. А в перервах між цими шоу показували політичні проєкти, де хвалили Вучича та його політику.

Частина сербської молоді толерує агресію та насильство на тлі ще однієї тенденції. Влада Сербії все активніше героїзує військових, які захищали інтереси Белграда під час збройних конфліктів на Балканах у 90-х. Як зауважує Наталія Іщенко, багатьох із цих людей Гаазький трибунал визнав військовими злочинцями, але в Сербії їх називають героями.

Одного з таких, каже експертка, одразу після в’язниці запросили читати лекції до військової академії. У сербських школах практикують «уроки героїзму», до яких онлайн — просто з в’язниці — долучаються військові, що відбувають покарання за вироком Гаазького трибуналу. Крім того, останнім часом в Сербії зняли багато військових серіалів, зокрема й за участі російських кіновиробників.

Йовіца Станішич — екскерівник Служби держбезпеки Югославії на засіданні в Гаазькому трибуналі. 31 травня 2023 AP - Piroschka Van De Wouw

Люди старшого покоління в Сербії, як зауважує Наталія Іщенко, здебільшого помірковані. Вони пам’ятають Югославію, але не забувають і війни. І не хочуть, щоб вона повторилася. А от сербська молодь під впливом героїзації Слободана Мілошевича та його соратників радикалізується.

Молоді люди не знають, наскільки погана війна, — пояснює Наталія Іщенко. — Але їх вже накрутили, що війна — це період героїв.

Усе це відбувається також на тлі протистояння між Белградом та Приштиною, яке загострилося впродовж останнього року. Певні сподівання на врегулювання конфлікту покладають на паралельну євроінтеграцію Сербії та Косова. Проте поки бажання приєднатися до ЄС програє багаторічній суперечці між ними.

За ЄС та за РФ — гнучка політика Вучича

На тлі масових протестів у Сербії Александр Вучич погодився на проведення дострокових парламентських виборів, не вказавши, щоправда, коли вони відбудуться. На думку Наталії Іщенко, реальної загрози для себе президент поки не відчуває.

Повалити Вучича, вважає експертка, може хіба що ще більш радикальна, ще більш антизахідна і ще більш проросійська права опозиція. Там є відверті кремлівські агенти. Але в нинішніх протестах представники цих сил участі не беруть. У них задіяна лише демократична опозиція, яка має надто низький рейтинг.

Жозеп Боррель та президент Сербії Александар Вучич. Брюссель, 2 травня 2023 © AP / Frederic Sierakowski

Александар Вучич тримається при владі в Сербії вже 10 років: спершу як прем’єр-міністр, а з 2017-го — як президент. Він зберігає популярність серед виборців передусім завдяки гнучкій політиці. Прогресивній частині сербського суспільства подобаються, наприклад, задекларовані наміри вступити до ЄС, консервативній — збереження зв'язків із Росією. А героїзація минулого та політика щодо Косова (Вучич обіцяє не визнавати незалежності колишньої сербської провінції) тримає в спокої радикальних націоналістів.

Александар Вучич, на думку Наталії Іщенко, грає на зустрічних курсах. З одного боку, він відчуває сигнали суспільства і намагається стати тим лідером, якого воно потребує. Але водночас своєю політикою президент сам формує і певний порядок денний, і запит на нього з боку виборців.

Але коли ти пропагуєш насильство, — резюмує Наталія Іщенко, — то можна очікувати, що молода людина вважатиме за нормальне вбивати тих, хто їй здається ворогом.

Навіть якщо навчаєшся з цим ворогом в одній школі.