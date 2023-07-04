Дозвіл МАГАТЕ: радіоактивну воду із АЕС «Фукусіма-дайічі» будуть зливати в океан

План Японії

Ідея японців скидати в море очищену воду із атомної електростанції «Фуксіма-дайічі» відповідає безпековим нормам. Такий висновок зробило Міжнародне агентство з атомної енергетики. Особисто повідомити це прем’єр-міністру Японії Фуміо Кісіді вирішив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі – і поїхав до Токіо. Але країни регіону не в захваті від такого рішення.

Резервуари будуть переповнені вже до початку 2024 року

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Мільйон тонн радіоактивної води

Після цунамі 2011 року системи охолодження АЕС «Фукусіма-дайічі» були пошкоджені, як і три ядерні реактори. З того часу вода для охолодження стала високорадіактивною, її збирають та зберігають у близько 1000 резервуарах. А вони будуть переповнені вже до початку 2024 року, говорять в ТЕПКО (Токійська енергетична компанія - Ред.) .

Японія хоче скинути в Тихий океан більше мільйона кубометрів радіоактивної води, щоб повністю припинити роботу АЕС. Як пише Bloomberg, офіційний Токіо переконував обурені країни, що їх технологія безпечна, воду будуть очищати, та й скидання вже практикують у світі.

АЕС після цунамі та вибуху, 2011 рік © Радіо Свобода

Але в МЗС Китаю заявили, що Тихий океан – «не приватна каналізація Японії». За словами речника міністерства Ван Веньбіня ризик є і для країн-сусідів, і для острівних держав:

— Не етично і не законно піддавати ризику ядерного зараження решту світу.

А от у Південній Кореї через ці плани Японії почали скуповувати морську сіль, бо бояться, що майбутній скид може позначитись на поставках приправи. До того ж у Сеулі минулими вихідними пройшли і акції протесту з цього приводу, хоча уряд країни офіційно не був проти планів Японії.

Звернулись до японців і представники Форуму тихоокеанських островів (Pacific Islands Forum), до якого входять 18 країн, серед яких – Фіджі, Папуа Нова Гвінея, Австралія. Вони попросили розглянути альтернативи та закликали до обговорення додаткових ризиків.

В самій же Японії також є незадоволені та говорять, що скидання може початись вже у липні. За словами японського політика Нацуо Ямагуті, цього не можна робити тоді, коли люди відвідують пляжі.

В уряді Японії підтвердили, що скидання може розпочатись вже влітку, але точної дати немає. Адже ще будуть продовжені переговори з населенням.

Висновки МАГАТЕ

Ситуацію зі скидами води із АЕС в море в МАГАТЕ вивчали майже два роки. Свого часу японці запропонували очищати воду на АЕС «Фукусіма-дайічі» за допомогою системи водоочищення ALPS. В МАГАТЕ говорять , що вона видаляє майже усі радіоактивні речовини, крім тритію. А щоб зменшити його концентрацію і довести до рівня нижче норми, японці будуть розбавляти воду.

Нендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда © Рафаель Гросс/ Twitter

Цей метод вивчали п’ять місій МАГАТЕ: знайомились з технічною та нормативною документацією, робили забори води та зустрічались з японськими урядовцями і енергетиками. За словами Рафаеля Гроссі, робота на станції тільки починається, а представники МАГАТЕ будуть постійно знаходитись на об’єкті і в режимі реального часу транслюватимуть дані моніторингу:

— Це забезпечить дотримання діючих міжнародних норм безпеки протягом усього процесу скидання води, який розрахований на десятиліття, що передбачено урядом Японії та ТЕПКО (Токійська енергетична компанія - Ред.).

За словами Гроссі Агентство дійшло висновку, що такий метод очищення та скидування води призведе до незначного радіаційного впливу на населення та навколишнє середовище. Такого висновку дійшли не тільки спеціалісти МАГАТЕ, а й експерти з ядерної безпеки із 11 країн, говорить Рафаель Гроссі:

— На підставі своєї всеосяжної оцінки МАГАТЕ зробило висновок, що обраний спосіб скидання води, яка очищена системою ALPS, а також пов'язана з цим діяльність Японії відповідають діючим міжнародним нормам безпеки.

В той же час, коли держави тихоокеанського басейну сперечаються про доцільність скидування очищеної води із «Фукусіми-1», ядерна загроза в Україні залишається достатньо високою. Про високу ймовірність терактів від росіян заявляв начальник ГУР МО Кирило Буданов. А гендиректор МАГАТЕ Гроссі днями повідомив , що Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці під’єднали до резервної лінії електропередач.