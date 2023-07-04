Тепер офіційно: Столтенберг залишається генсеком НАТО ще на рік

ЗНОВУ НА ЧОЛІ АЛЬЯНСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що строк його повноважень на чолі Альянсу продовжено ще на рік.

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Про це Столтенберг написав у своєму твіттері сьогодні, 4 липня:

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

Він наголосив, що пишається тим, що члени НАТО ухвалили рішення продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря. Столтенберг також зауважив, що зараз, у нашому небезпечному світі, Альянс важливий як ніколи.

На посаді він перебуватиме до 1 жовтня 2024 року. Він мав покинути свій пост наприкінці вересня 2023 року. Проте ніхто з його потенційних наступників, серед яких називали прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, міністра оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес, так і не змогли отримати підтримку всіх членів Альянсу.