ЗНОВУ НА ЧОЛІ АЛЬЯНСУ

Тепер офіційно: Столтенберг залишається генсеком НАТО ще на рік

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що строк його повноважень на чолі Альянсу продовжено ще на рік.

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Столтенберг лишається на посаді до 1 жовтня 2024 року
Столтенберг лишається на посаді до 1 жовтня 2024 року © AP - Virginia Mayo
Автор тексту: Олена Дячук
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Про це Столтенберг написав у своєму твіттері сьогодні, 4 липня:

Він наголосив, що пишається тим, що члени НАТО ухвалили рішення продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря. Столтенберг також зауважив, що зараз, у нашому небезпечному світі, Альянс важливий як ніколи. 

На посаді він перебуватиме до 1 жовтня 2024 року. Він мав покинути свій пост наприкінці вересня 2023 року. Проте ніхто з його потенційних наступників, серед яких називали прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, міністра оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес, так і не змогли отримати підтримку всіх членів Альянсу.

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