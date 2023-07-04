Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію в місті Дженін

ВІЙСЬКОВА ОПЕРАЦІЯ

Ізраїльські війська розпочали найбільшу за понад 20 років військову операцію у місті Дженін на Західному березі річки Йордан. Наразі вже відомо про 8-х загиблих та 80-х поранених.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала «масштабні антитерористичні дії в районі міста Дженін і табору Дженін» та завдала удару по «інфраструктурі терористів».

Військові нанесли щонайменше 10 авіаударів, націлених, як вони зазначають, на центр командування та контролю бойовиків, а також — на місця виробництва зброї та вибухівки, повідомляє CNN.

Головний речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що операція має на меті виключно боротьбу з терористами:

«Це не вторгнення в Дженін, це не проти палестинської влади. Це не проти невинних палестинців. Це проти терористів у цьому таборі».

Аналогічну заяву зробив і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу:

«За останні місяці Дженін став безпечним притулком для терористів з цієї безпечної гавані. Терористи вчиняли жорстокі атаки, вбиваючи ізраїльських цивільних, чоловіків, жінок і дітей, стільки дітей, скільки вони могли знайти».

Водночас президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав масштабну військову операцію Ізраїлю «новим військовим злочином».

Також ізраїльська сторона зазначає, що немає конкретних часових меж завершення операції, натомість це може бути «питанням годин або кількох днів».