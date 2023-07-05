Китай скасував візит високого представника ЄС Жозепа Борреля

ПРИЧИНА СКАСУВАННЯ — НЕВІДОМА

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити «стратегічні питання», включаючи права людини та війну Росії в Україні. Причина скасування — невідома.

Жозеп Боррель - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки

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Про це агентству Reuters повідомила офіційна представниця ЄС Набіла Массралі.

«На жаль, китайські колеги поінформували нас про те, що заплановані дати наступного тижня більше неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи», — заявила Набіла Массралі.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю відмовився під час брифінгу 5 липня повідомити, чому цей візит скасували. Однак він не списав надії на ще одну спробу візиту:

«Ми вітаємо візит представника високого рівня Борреля до Китаю найближчим часом, зручний для обох сторін. Ми готові підтримувати звʼязок із ЄС із цього приводу».