ПА ОБСЄ визнала ПВК «Вагнер» терористичною організацією

ПІДСУМКИ ЩОРІЧНОЇ СЕСІЇ

ПА ОБСЄ закликала парламенти країн-учасниць вжити заходів проти ПВК «Вагнер» та її афілійованих і спадкоємних структур, зокрема шляхом включення до переліку терористичних організацій.

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Парламентська асамблея Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) визнала російську приватну військову компанію (ПВК) «Вагнер» терористичною, про це йдеться в декларації ПА ОБСЄ, ухваленої за підсумками 30-ї щорічної сесії організації у Ванкувері.

«Парламентська асамблея ОБСЄ визначає, що дії «Групи Вагнера» від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні за своїм характером і намірами, тож позначення «Групи Вагнера» як терористичної організації національними владами є виправданим», — наголошують у повідомленні.

Зазначається, що «діяльність «Групи Вагнера» є терористичною, оскільки характеризується зумисним насильством, яке чиниться проти некомбатантів з метою досягнення політичних цілей».

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У цій же декларації ПА ОБСЄ засудила уряд Білорусі за підтримку ПВК «Вагнер» і дозвіл створити на своїй території військову базу, «яка ставить під загрозу весь Балтійський регіон». Асамблея вимагає, щоб влада країни негайно припинила підтримувати війну РФ проти України. .