Представник ООН може поїхати до Москви, щоб «урятувати зернову угоду»

ЗАГРОЗА ГОЛОДУ

Представник організації може відвідати РФ, щоб «урятувати угоду, яка гарантує безпеку суден, які відправляються та прибувають в українські порти в контрольованих Росією водах».

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Про це сказала голова агентства ООН з торгівлі та розвитку UNCTAD Ребека Грінспан, передає SkyNews.

«Нам потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі. Ми розглянемо можливість поїздки до Москви в ті дні, що залишилися, але це ще не підтверджено», — сказала Грінспан журналістам у Женеві.

Термін дії угоди спливає 17 липня. Сьогодні у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

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Нагадаємо, угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.