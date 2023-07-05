Саміт Шанхайської організації співробітництва: заклики до співпраці та прийняття до лав Ірану

САМІТ ПРОТИВНИКІВ ЗАХОДУ

Країни Шанхайської організації співробітництва, до якої входять РФ, КНР, Індія, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан та Узбекистан, провели спільний віртуальний саміт. Тепер ШОС розширилася — до неї прийняли Іран.

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Цьогоріч захід, який відбувся в онлайн-форматі, приймала Індія. І, як зауважують західні ЗМІ, вона «йшла дипломатичним канатом» через ускладнення відносин між країнами Заходу та РФ унаслідок її вторгнення до України та активність Китаю в глобальній геополітиці.

Ключовою метою саміту декларували налагодження зв’язків та посилення співпраці в межах розширення Євразійського блоку.

Під час відкриття саміту прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав членів Шанхайської організації співробітництва об'єднати зусилля в боротьбі з тероризмом і спільно працювати над розв’язанням глобальних викликів. Зокрема, ішлося про нестачу продовольства, палива та добрив.

Про що говорили?

Насамперед лідери ШОС розкритикували «негативний вплив одностороннього та необмеженого розширення глобальних систем протиракетної оборони певними країнами або групами країн». Проте прямо розширення НАТО та військову допомогу Заходу Україні вони не згадували.

Іран став новим членом ШОС © via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Окрему увагу приділили ситуації в Афганістані, зазначивши, що слід створити інклюзивний уряд в країні за участю представників усіх етнічних, релігійних і політичних груп тамтешнього суспільства.

Також обговорювали підтримку китайської ініціативи «Один пояс — один шлях», яка передбачає відновлення старого Шовкового шляху, що з’єднає Китай із Азією, Європою та іншими країнами. Загалом підтримали ініціативу всі, окрім Індії. Це стало своєрідним відлунням складних стосунків між КНР та Індією.

Проте найголовнішою новиною стало приєднання до Шанхайської організації співробітництва Ірану. Він став уже дев’ятим її членом. Після закінчення засідання Ради глав держав-членів ШОС відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора Ісламської Республіки Іран перед будівлею секретаріату в Пекіні.

Наступна на черзі — Білорусь, яка вже підписала меморандум про зобов’язання, який приведе до її членства в 2024 році. У такий спосіб РФ та Китай розширять свій вплив у регіоні.

Основні тези з виступу Володимира Путіна

Виступ президента РФ був особливо очікуваним у контексті нещодавнього бунту Євгена Пригожина, який поставив під сумнів міцність влади Путіна. Проте він лише запевнив інших лідерів ШОС у стабільності та єдності РФ:

— Російський народ єдиний, як ніколи раніше. Солідарність і відповідальність за долю батьківщини яскраво продемонстрували російські політичні кола і все суспільство, виступивши єдиним фронтом проти спроби збройного повстання.

Президент РФ під час онлайн-виступу на саміті ШОС © via REUTERS - SPUTNIK

Також Путін подякував країнам-членам ШОС за підтримку та наголосив на тому, що «Захід перетворив Україну на фактично ворожу державу — антиросійську».

Водночас Путін занепокоєний зростанням загрози конфліктів і глобальної економічної кризи. Він зазначив, що Москва планує і надалі зміцнювати зв'язки з країнам Шанхайської організації партнерства. За його словами, РФ протистоятиме тиску Заходу і санкціям, запровадженим через повномасштабне вторгнення в Україну.

Бажання обійти санкції

В онлайн-форматі виступив і президент Китаю Сі Цзіньпін, який закликав до зміцнення зв’язків, підтримання спільної безпеки, а також до солідарності та взаємної довіри:

— Ми повинні пам’ятати про загальні та довгострокові інтереси нашого регіону та проводити нашу зовнішню політику незалежно. Ми маємо бути дуже пильними щодо зовнішніх спроб розпалити нову холодну війну або протистояння.

Сі Цзіньпін наполягає на створенні нового Шовкового шляху © REUTERS - TINGSHU WANG

Лідери Китаю та Росії наполегливо пропонують створити систему, за якої у зовнішній торгівлі використовуватимуть місцеві валюти. Такий крок допоміг би країнам відмовитися від розрахунків доларами США, а значить — обійти санкції.

Проте прямо ніхто про війну Росії проти України не говорив, хоча Путін також намагався представити саміт як знак міжнародної підтримки своїх дій. А втім, і проти вторгнення РФ на територію іншої країни теж ніхто не виступив.

На завершення країни ухвалили спільну декларацію, у якій підкреслили потребу «мирного регулювання відносин між країнами» шляхом діалогу. У заяві також згадали і санкції, указавши, що односторонній економічний тиск несумісний із міжнародним правом і негативно впливає на відносини.