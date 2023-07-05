Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ

СПІЛЬНА ЗАЯВА МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подали до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий літак рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

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Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу, яка була опублікована на сайті МЗС України.

«Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року», — йдеться в заяві.

Зазначається, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами «земля-повітря», запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, є порушенням міжнародних правових зобов'язань Ірану.

«Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів. Спільний позов до Міжнародного суду відображає нашу непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752», — заявили в Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, збили в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. . Серед них громадяни семи країн, у тому числі 11 українців. Усі, хто перебував на борту, загинули

У березні 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони.

16 квітня цього року суд в Ірані виніс вироки 10 іранським військовослужбовцям у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака. Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вважає, що судовий процес не був неупередженим та прозорим, і заявляє, що докладе усіх зусиль для забезпечення справедливості.