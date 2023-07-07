СНАРЯДИ ДЛЯ ФРОНТУ

Президент США схвалив постачання Україні касетних боєприпасів

Раніше про такі плани уже повідомляли американські високопосадовці. Офіційно оголосити про вилучення касетних боєприпасів із запасів міноборони США мають оголосити сьогодні. 

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден © AP / Manuel Balce Ceneta
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

«Цей крок, який передбачає обхід законодавства США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів з інтенсивністю відмов понад 1 відсоток, відбувається на тлі занепокоєння з приводу затримки контрнаступу Києва проти російських військ, що закріпилися, і скорочення західних запасів звичайної артилерії», — пишуть журналісти.

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Українські військові для контрнаступу потребують більше західної техніки та снарядів
Українські військові для контрнаступу потребують більше західної техніки та снарядів © Screen Reuters

Зауважують, що до такого рішення американці прийшли після кількох місяців напружених внутрішніх дебатів. Адже питання касетних боєприпасів є досить спірним тому, що вони заборонені у більшості країн світу — до конвенції приєдналися 120 держав.

Це вмотивовано тим, як діє касетна зброя. Вона вибухає в повітрі над ціллю, випускаючи від десятків до сотень менших суббоєприпасів на великій території, що вважається негуманним. Проте РФ у війні проти України касетні боєприпаси використовує регулярно, в тому числі й для атак по населеним пунктам. 

Демонтаж касетних боєприпасів після того, як Німеччина ратифікувала міжнародну угоду про заборону касетних боєприпасів
Демонтаж касетних боєприпасів після того, як Німеччина ратифікувала міжнародну угоду про заборону касетних боєприпасів ASSOCIATED PRESS - SVEN KAESTNER

«Сполучені Штати, Україна та Росія, яка, як стверджується, широко використовувала їх в Україні, не є сторонами конвенції. Вісім із 31 члена НАТО, включаючи Сполучені Штати, не ратифікували конвенцію», — зазначають у статті.

Боєприпаси, які можуть передати Україні це артснаряди М864, вперше виготовлені у 1987 році. Вони підходять для стрільби з 155-мм гаубиць, які США та інші країни-партнери уже надали Україні. У оцінці, проведеній Пентагоном понад 20 років тому, йдеться про «несправність» у 6%. На практиці це означає, що означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишатимуться нерозірваними по всій території. площею приблизно 22 500 квадратних метрів, що дорівнює 4½ футбольних полів.

«Зараз Пентагон заявляє, що має нові оцінки, засновані на тестуванні недавнього 2020 року, з показником відмов не вище 2,35 відсотка. Хоча це перевищує обмеження в 1 відсоток, встановлене Конгресом щороку з 2017 року, офіційні особи «ретельно відбирають» боєприпаси з показником втрати 2,35 відсотка або нижче для передачі в Україну», — пише The Washington Post, покликаючись на слова речника Пентагону Бригадного Генерала Патріка Райдера.

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