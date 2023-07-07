Саміт у Вільнюсі зробить Україну ближчою до вступу НАТО — Столтенберг

НА ШЛЯХУ ДО АЛЬЯНСУ

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції. Він зазначив, що очікує на Вільнюському саміті, який відбудеться наступного тижня ухвалення рішень, які наблизять Україну до Альянсу.

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Єнс Столтенберг зазначив, що він очікує на погодження лідерами Альянсу відповідного пакету.

Єнс Столтенберг AP - Virginia Mayo

«Наш саміт надсилає чіткий меседж — НАТО залишається об'єднаним. Ми зробимо Україну ще сильнішою та викладемо бачення її майбутнього. Я очікую що лідери Альянсу погодять пакет з трьома пунктами, які зроблять Україну ближчою до НАТО», — сказав Генсек НАТО.

Єнс Столтенберг зазначив, що йдеться про багаторічну програму підтримки, яка дасть змогу перевірити сумісність ЗСУ та НАТО. Наступний пункт — оновлення політичних зв'язків, а саме запровадження Ради НАТО-Україна. Також, потрібне буде повторне підтвердження від країн-членів Альянсу, що Україна таки увійде до нього як повноправний учасник.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступає під час медіа-конференції в штаб-квартирі НАТО AP - Virginia Mayo

«Я вітаю ці рішення. Це доповнить НАТО як Альянс. Меседж такий: ми ухвалюємо рішення, як суверенні незалежні держави, разом з Україною. Це не справа Росії вирішувати», — наголосив Генеральний секретар Альянсу.

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Окрім того, Столтенберг повідомив, що президент України Володимир Зеленський також долучиться до вільнюського саміту. Зокрема, візьме участь у інавгураційній зустрічі Ради НАТО-Україна.