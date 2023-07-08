«Вони їм потрібні»: Байден прокоментував рішення передати Україні касетні боєприпаси
7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Це рішення президент США Джо Байден назвав «непростим», але він ухвалив його, оскільки Силам оборони України потрібні боєприпаси для контрнаступу.
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«Це було дуже складне рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями. Ми в ситуації, коли Україну жорстоко атакують — це одна причина. Друга — в українців закінчуються боєприпаси для 155-мм гаубиць», — розповів Байден в інтерв'ю CNN.
Американський лідер зазначив, що відправка снарядів триватиме протягом «перехідного періоду», поки США не наростять обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів. За словами Байдена, це допоможе ЗСУ прорватися через укріплення російської армії.
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Своєю чергою, міністр оборони України наголосив, що касетні боєприпаси США суттєво допоможуть Збройним Силам в деокупації захоплених РФ територій і збереженні життів українських солдатів.
«Хочу наголосити, що, реалізуючи своє право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна», — зазначив міністр у своєму твіттері.
Він також зауважив, що мета України - завдати максимальних втрат російським окупантам, аби врятувати більше життів українських громадян.
П'ять головних принципів, за словами міністра, яких Україна дотримуватиметься при застосуванні касетної зброї:
- Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації українських міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на території РФ;
- Не використовувати боєприпаси у міській забудові. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових;
- Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися;
- Після звільнення ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування;
- Україна буде звітувати партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.
«Про ці п’ять принципів я особисто письмово поінформував наших американських партнерів», — зауважив Резніков.