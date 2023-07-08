Олімпійський комітет допустив до Азійських ігор-2023 атлетів з Росії та Білорусі

У НЕЙТРАЛЬНОМУ СТАТУСІ

Спортсменів допустять у нейтральному статусі до участі для здобуття ліцензій на Олімпіаду-2024.

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Про це повідомляє Inside The Games.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році вирішив відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі від змагань. У березні 2023-го МОК змінив свою позицію і рекомендував спортивним федераціям допустити росіян та білорусів у нейтральному статусі.

На початку 2023 року Олімпійський комітет Азії офіційно запросив атлетів з Росії та Білорусі взяти участь в Азійських іграх. Російські та білоруські атлети не боротимуться за медалі, а виступатимуть задля здобуття ліцензій на Олімпіаду-2024. Однак міжнародні федерації з олімпійських видів спорту, які будуть представлені в програмі Парижа-2024, самостійно визначатимуть, чи допускати російських та білоруських спортсменів до Азійських ігор 2023 року.

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У Азійських іграх-2023, які відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу, змагатимуться майже 500 атлетів з Росії та Білорусі. Участь у турнірі вони візьмуть як нейтральні спортсмени без національної символіки.