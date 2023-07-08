Усі заявлені запаси хімічної зброї у світі знищені — ОЗХЗ

ЗНИЩИЛИ ОСТАННІЙ БОЄПРИПАС

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) офіційно підтвердили знищення останніх запасів хімічної зброї, оголошених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ).

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В заяві йдеться, що останній хімічний боєприпас із задекларованих США запасів хімічної зброї був знищений у п’ятницю, 7 липня 2023 року, на пілотному заводі зі знищення хімічних агентів Blue Grass у штаті Кентуккі.

«Завершення знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї є важливою віхою для організації. Це найважливіший крок на шляху до виконання її місії щодо остаточної ліквідації усієї хімічної зброї», — зазначив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас Гонсалес.

ОЗХЗ продовжить спостерігати за закриттям двох останніх об'єктів зі знищення хімічної зброї в американському місті Пуебло та в Блю-Грасі, включаючи утилізацію відходів, що утворюються внаслідок процесу знищення, зазначено у заяві організації.

З моменту набрання чинності Конвенції про заборону хімічної зброї у 1997 році, в ОЗХЗ зафіксували знищення 72 304,34 метричних тонн запасів хімічної зброї, задекларованих країнами-учасницями по всьому світу. Серед країн, які не підписали Конвенцію, — Ізраїль, Єгипет, Південний Судан та Північна Корея.