«Чорне море має бути зоною безпеки» — підсумки зустрічі Зеленського та Ердогана

ВІЗИТ ДО ТУРЕЧЧИНИ

Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 липня прибув із візитом до Туреччини, де зустрівся з президентом Реджепом Ердоганом.

Реклама Читати продовження

Під час зустрічі лідери двох держав докладно обговорили ситуацію, що склалася в Чорноморському регіоні та Європі загалом. Зокрема говорили про захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина веде роботу щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

Ердоган наголосив, що «Чорне море має бути зоною безпеки, а не так званих заморожених конфліктів».

«Ми продовжуємо роботу щодо «зернового коридору». Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження не раз на два місяці, а принаймні раз на три місяці. Ми чекаємо на це і будемо докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки», — повідомив він.

Вищезазначену ініціативу Ердоган планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, адже в портах залишаються заблокованими турецькі судна.

«Останнім часом Росія, на жаль, максимально блокує рух суден із продовольством коридорами в Чорному морі. Росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави також повідомив, що сторони обговорили спільні проєкти у різних сферах, які зміцнять безпеку, сприятимуть збільшенню кількості робочих місць та економічному зростанню.

«Це стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, в інших стратегічних галузях. Укладено й відповідні домовленості. Я запросив Туреччину приєднатися до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови й трансформації – це колосальний економічний проєкт. І досвід Туреччини, її інвестиції, технології нам очевидно потрібні», – акцентував Президент.

Турецький лідер також зазначив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Крім того, Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надавати всю необхідну підтримку для відновлення України.

Читайте також: Закордонний тур Зеленського: після Болгарії та Чехії він відвідає Словаччину