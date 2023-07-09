В Узбекистані проходять дострокові вибори президента
В Узбекистані відбуваються дострокові президентські вибори. На пост глави держави претендують чинний президент Шавкат Мірзійоєв та три кандидати від опозиційних партій.
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Дострокові вибори призначили після того, як на референдумі 30 квітня було схвалено поправки до Конституції Узбекистану. Згідно з них, перший та другий строки Мірзійоєва обнуляються, тож він зміг взяти участь у дострокових виборах. Строк президентських повноважень було продовжено з п’яти до семи років.
65-річний Мірзійоєв вивів Узбекистан майже з повної ізоляції після того, як прийшов до влади в 2016 році після смерті Іслама Карімова, який правив з радянських часів і тримав країну закритою для більшої частини світу, повідомляє Reuters.
Зовнішню торгівлю було відкрито, валютний контроль скасовано, політичну систему дещо лібералізовано. Проте в країні досі немає сильних опозиційних партій чи політиків, тому вибори міжнародні спостерігачі не вважають конкурентними.
Офіційно проти Мірзійоєва претендують три кандидати від Екологічної партії, Народно-демократичної партії та Соціал-демократичної партії «Адолат» (Справедливість).