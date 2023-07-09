В Узбекистані проходять дострокові вибори президента

НА ПОСТ ПРЕТЕНДУЮТЬ ЧОТИРИ КАНДИДАТИ

В Узбекистані відбуваються дострокові президентські вибори. На пост глави держави претендують чинний президент Шавкат Мірзійоєв та три кандидати від опозиційних партій.

Реклама Читати продовження

Дострокові вибори призначили після того, як на референдумі 30 квітня було схвалено поправки до Конституції Узбекистану. Згідно з них, перший та другий строки Мірзійоєва обнуляються, тож він зміг взяти участь у дострокових виборах. Строк президентських повноважень було продовжено з п’яти до семи років.

65-річний Мірзійоєв вивів Узбекистан майже з повної ізоляції після того, як прийшов до влади в 2016 році після смерті Іслама Карімова, який правив з радянських часів і тримав країну закритою для більшої частини світу, повідомляє Reuters.

Зовнішню торгівлю було відкрито, валютний контроль скасовано, політичну систему дещо лібералізовано. Проте в країні досі немає сильних опозиційних партій чи політиків, тому вибори міжнародні спостерігачі не вважають конкурентними.

Офіційно проти Мірзійоєва претендують три кандидати від Екологічної партії, Народно-демократичної партії та Соціал-демократичної партії «Адолат» (Справедливість).