В Ізраїлі майже 180 тисяч осіб вийшли на протести проти судової реформи

СУПЕРЕЧЛИВА РЕФОРМА

У Тель-Авіві знову відбувся масштабний антиурядовий протест через плани прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу реформувати систему правосуддя.

Протести проти судової реформи в Ізраїлі в Тель-Авіві

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Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

За попередніми оцінками, на вулиці столиці Ізраїлю напередодні вийшли близько 180 тисяч людей.

Протести проти судової реформи в Ізраїлі в Тель-Авіві REUTERS - OREN ALON

Лідери протестів пообіцяли ще більше посилити свою протидію планам уряду, якщо він не перегляне свої наміри щодо судової реформи.

Напередодні протестів поліція заявила, що поважатиме право на демонстрації, але «виявлятиме нульову терпимість до заворушень, пошкоджень інфраструктури та нападів на поліцейських».

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Як повідомлялося, масові протести в Ізраїлі розпочалися у січні, коли влада оголосила про план перегляду судової системи. Ця реформа, зокрема, передбачає передачу парламентській більшості контролю за процесом відбору суддів Верховного суду. Також влада хоче відмовитися від законодавчого принципу, що дозволяє Верховному суду скасовувати рішення уряду.

Протести проти судової реформи в Ізраїлі в Тель-Авіві REUTERS - CORINNA KERN

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Очікується, що наступного тижня парламент Ізраїлю проведе перше з трьох голосувань щодо нового законопроєкту, який обмежить право Верховного суду ветувати закони та рішення уряду.