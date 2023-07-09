В Ізраїлі майже 180 тисяч осіб вийшли на протести проти судової реформи
У Тель-Авіві знову відбувся масштабний антиурядовий протест через плани прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу реформувати систему правосуддя.
Опубліковано:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.
За попередніми оцінками, на вулиці столиці Ізраїлю напередодні вийшли близько 180 тисяч людей.
Напередодні протестів поліція заявила, що поважатиме право на демонстрації, але «виявлятиме нульову терпимість до заворушень, пошкоджень інфраструктури та нападів на поліцейських».
Читайте також: Масові демонстрації на вулицях: Ізраїльтяни протестують після відставки керівника поліції Тель-Авіва
Як повідомлялося, масові протести в Ізраїлі розпочалися у січні, коли влада оголосила про план перегляду судової системи. Ця реформа, зокрема, передбачає передачу парламентській більшості контролю за процесом відбору суддів Верховного суду. Також влада хоче відмовитися від законодавчого принципу, що дозволяє Верховному суду скасовувати рішення уряду.