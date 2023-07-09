США повідомили про знищення ватажка ІДІЛ у Сирії Усама аль-Мухаджира
Центральне командування США повідомило, що вони завдали удару по східній Сирії, внаслідок чого загинув один з ватажків ІДІЛ Усама аль-Мухаджир.
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Про це повідомило командування США.
Авіаудар було завдано літаком MQ-9 Reaper.
«Ми чітко дали зрозуміти, що залишаємося відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні. Наразі ІДІЛ залишається загрозою не тільки в регіоні, але й за його межами», —прокоментував подію командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.
Військові вказують, що цей удар порушить і погіршить здатність ІДІЛпланувати та проводити терористичні атаки. Зазначається, що від удару ніхто з цивільних не постраждав.